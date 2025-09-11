Một nam sinh viên tại Hà Nội bị hành hung vô cớ, gãy xương hàm sau va chạm giao thông nhỏ, khiến dư luận bức xúc về nạn bạo lực vô cớ nơi công cộng.

Theo thông tin từ VietNamNet, anh Bùi V.H. (SN 2002, xã Khoái Châu, Hưng Yên - hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút mình bị hành hung vô cớ.

Theo lời kể, khoảng 17h ngày 5/9, tại khu vực ngõ 622 phố Minh Khai, giao với đường số 2 khu đô thị Times City, anh H. điều khiển xe máy hiệu Yamaha Grande thì bất ngờ bị một cặp nam nữ đi xe Vespa màu đỏ hăm dọa, chửi bới. Lý do mà họ đưa ra hết sức vô lý, cho rằng anh “nhìn đểu”.

“Ban đầu, họ vừa đi vừa chửi, dọa sẽ đánh. Tôi thấy tình hình căng thẳng nên đã cố rời đi, nhưng khi di chuyển sang đường số 4 trong khu đô thị, người đàn ông bất ngờ phóng xe đuổi theo, chặn đầu rồi lao vào đánh tôi tới tấp”, anh H. kể.

Chỉ đến khi anh H. van xin và có sự can ngăn quyết liệt của người dân xung quanh, đối tượng nam mới chịu dừng tay và nhanh chóng rời khỏi hiện trường cùng người phụ nữ đi cùng.

Nam sinh bị đánh đi xe máy phía sau, người đánh đi xe phía trước - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, ngay trong tối cùng ngày, anh Hiếu đã đến Công an phường Vĩnh Tuy để trình báo sự việc. Theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, nạn nhân được đưa tới bệnh viện thăm khám.

Kết quả chẩn đoán cho thấy anh H. bị chấn thương vùng quai hàm, gãy xương hàm dưới và phải nhập viện để phẫu thuật. Không chỉ tổn hại về sức khỏe, nam sinh này còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý. Anh cho biết bản thân luôn trong trạng thái bất an sau vụ việc.

“Giữa phố đông đúc mà một người có thể ngang nhiên lao vào đánh người khác dã man như vậy, tôi thật sự thấy hoang mang và lo sợ”, nạn nhân cho biết.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VTC News

Hiện Công an phường Vĩnh Tuy tiếp nhận đơn trình báo, tổ chức xác minh, thu thập lời khai nhân chứng và truy tìm những người liên quan.

