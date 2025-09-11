Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Đời sống 11/09/2025 11:37

Trẻ được đưa đến viện trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, hôn mê sâu, co giật liên tục, rối loạn nhịp tim và tổn thương thận cấp.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp bé gái, 10 tuổi, ở Bắc Ninh vào viện trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc thuốc diệt chuột chứa hoạt chất Natri Fluoroacetate - một chất độc cực mạnh có thể gây suy đa cơ quan và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Gia đình bệnh nhi cho biết, trước đó gia đình mua 6 ống thuốc diệt chuột và treo ở khu vực nhà vệ sinh, trẻ đã vô tình uống nhầm một ống. Ngay sau khi uống, trẻ khó thở, tím tái, co giật, và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh và tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trẻ vào khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, hôn mê sâu, co giật liên tục, rối loạn nhịp tim và tổn thương thận cấp. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí cấp cứu ngay lập tức, bao gồm hỗ trợ thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và thuốc điều chỉnh rối loạn nhịp tim. Đồng thời tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực bằng lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng thận, điều trị chống phù não nhằm hạn chế tổn thương não thứ phát.

Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro - Ảnh 1
Hiện các bác sĩ đang nỗ lực dùng nhiều biện pháp phối hợp để mong cứu sống được bệnh nhi - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ VTV News, trẻ đã được tiến hành xét nghiệm định lượng độc chất trong mẫu máu, nước tiểu và ống thuốc. Kết quả cho thấy trẻ dương tính với Natri Fluoroacetate – một hợp chất cực độc thường có trong một số loại thuốc diệt chuột không rõ nguồn gốc. 

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Đăng Xoay, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, chất này có thể gây ngừng tim, tổn thương não, gan, thận và tử vong chỉ với liều lượng nhỏ.

Đáng chú ý, ống thuốc diệt chuột màu trắng, không tem nhãn, có hình dạng gần giống với các ống men vi sinh hoặc thuốc uống dành cho trẻ nhỏ, rất dễ gây tò mò, nhầm lẫn cho trẻ nếu không được bảo quản cẩn thận. Nguy hiểm hơn là thuốc diệt chuột này có thể dễ dàng mua ngoài thị trường cũng như trên các sàn thương mại điện tử.

Sau 48 giờ điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi vẫn rất nặng. Trẻ vẫn trong trạng thái hôn mê sâu và tiên lượng khó khăn. Ngay cả khi qua được giai đoạn nguy kịch, khả năng trẻ mắc các di chứng thần kinh lâu dài là rất lớn.

 

Chỉ vì chút bất cẩn, chủ quan với các hóa chất độc hại có thể dẫn tới hậu quả khôn lường với trẻ em, nhất là khi những loại thuốc chứa chất độc trôi nổi, dễ mua nhưng lại khó phân biệt với thuốc thông thường.

Sáng 11/9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo 2 trận động đất xảy ra ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

