Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Đời sống 11/09/2025 10:43

Sáng 11/9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo 2 trận động đất xảy ra ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 11/9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo 2 trận động đất xảy ra ở xã Măng Bút tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, vào lúc 1h36 cùng ngày, tại xã Măng Bút đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 4.5 độ richter, vị trí có tọa độ (14.900 độ vĩ Bắc, 108.256 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Tiếp đến, lúc 2h30 cùng ngày, cũng tại xã Măng Bút xảy ra một trận động đất khác có độ lớn 2.8 độ, vị trí có tọa độ (14.913 độ vĩ Bắc, 108.256 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi 2 trận động đất này.

Sáng 11/9, lãnh đạo UBND xã Măng Bút cho biết, sau 2 trận động đất, chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại tài sản của người dân. Trong khi đó, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), cách tâm chấn gần 150km nhiều người dân vẫn cảm nhận được sóng rung lắc.

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter - Ảnh 1
Hai trận động đất chỉ cách nhau 1 tiếng vừa xảy ra ở xã Măng Bút tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng, khiến nhiều công trình, nhà dân bị thiệt hại.

Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5 độ, hay trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4.7 độ.

Ngoài ra, ngày 12/7/2025, tại xã Măng Bút xảy ra trận động đất có độ lớn 3.3 độ, ở tọa độ 14.800 độ vĩ Bắc, 108.257 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. 

Ngày 7/7 và 8/7/2025, tại xã Kon Plông và xã Sơn Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) cũng xảy ra nhiều trận động đất mạnh 3.3 và 2.6 độ.

Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này.

TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ ban hành văn bản quy định giờ vào học và tan học của học sinh các cấp, theo đó các trường không được cho học sinh tan học quá sớm.

