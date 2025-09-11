Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Đời sống 11/09/2025 10:19

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ Phòng khám nha khoa Tuyết Chinh bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi hành hung khách hàng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, là đại diện pháp luật Công ty TNHH nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang củng cố hồ sơ để xử lý về các hành vi khác. 

Theo điều tra ban đầu, gần 4 năm trước, chị Nguyễn Thị Tiền Th. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) thực hiện dịch vụ niềng răng tại phòng khám Tuyết Chinh. Quá trình sau đó, chị Th. cho rằng, dịch vụ tại đây không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật khiến hàm răng của chị bị hư, nghiêng.

Chị Th. nhiều lần liên lạc, tìm đến phòng khám Tuyết Chinh nhưng không gặp được người có trách nhiệm, không được giải quyết thoả đáng.

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng - Ảnh 1
Nguyễn Thị Tuyết Chinh tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 3/9, chị Nguyễn Thị T.T (31 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) cùng người bạn đến nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông để trao đổi với bà C. về chuyện trước đó điều trị răng không được như mong muốn.

Tại đây, chị T. dùng điện thoại ghi hình lại cuộc trò chuyện. Lúc này, bà C. bất ngờ lấy gậy đe dọa, xô ngã chị T., đồng thời giật điện thoại trên tay chị T. đập xuống đất.

Vụ việc khiến chị T. bị xây xước, phải nhập viện điều trị.

Đến này 8/9, đoạn video ghi lại được đăng tải lên mạng xã hội.

Được biết, năm 2021, chị T. đến nha khoa Tuyết Chinh để niềng răng. Sau 2 năm, chị thấy răng bị nghiêng nên liên hệ nha khoa hỏi thì được trấn an.

Song do không tin tưởng, tháng 5/2025, chị T. đến nha khoa khác thì được chẩn đoán bị tiêu xương răng, phải tháo niềng sớm.

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng - Ảnh 2
Bác sĩ Chinh thừa nhận hành vi hành hung bệnh nhân khi làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: VietNamNet

Đến tháng 8/2025, khi đã tháo niềng, răng chị T. bị nghiêng nên liên hệ nha khoa Tuyết Chinh nhiều lần. Do không được phản hồi nên chị đã tìm đến đây và xảy ra vụ việc trên. Chị T. hiện bị đa chấn thương phần mềm, đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP HCM.

Từ cơ sở ban đầu, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp bà Chinh và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Thương tâm: Nữ giúp việc bị xe ben tông tử vong trên đường về nhà

Thương tâm: Nữ giúp việc bị xe ben tông tử vong trên đường về nhà

Chiều 10/9, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe ben cán một phụ nữ tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   bác sĩ đánh người bắc sĩ đánh bệnh nhân tin moi

TIN MỚI NHẤT

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

Hậu trường 47 phút trước
Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Sao quốc tế 51 phút trước
Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Đời sống 55 phút trước
Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

Hậu trường 1 giờ 21 phút trước
Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

Đời sống 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?