Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ Phòng khám nha khoa Tuyết Chinh bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi hành hung khách hàng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, là đại diện pháp luật Công ty TNHH nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang củng cố hồ sơ để xử lý về các hành vi khác. Theo điều tra ban đầu, gần 4 năm trước, chị Nguyễn Thị Tiền Th. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) thực hiện dịch vụ niềng răng tại phòng khám Tuyết Chinh. Quá trình sau đó, chị Th. cho rằng, dịch vụ tại đây không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật khiến hàm răng của chị bị hư, nghiêng.

Chị Th. nhiều lần liên lạc, tìm đến phòng khám Tuyết Chinh nhưng không gặp được người có trách nhiệm, không được giải quyết thoả đáng. Nguyễn Thị Tuyết Chinh tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 3/9, chị Nguyễn Thị T.T (31 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) cùng người bạn đến nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông để trao đổi với bà C. về chuyện trước đó điều trị răng không được như mong muốn.

Tại đây, chị T. dùng điện thoại ghi hình lại cuộc trò chuyện. Lúc này, bà C. bất ngờ lấy gậy đe dọa, xô ngã chị T., đồng thời giật điện thoại trên tay chị T. đập xuống đất. Vụ việc khiến chị T. bị xây xước, phải nhập viện điều trị. Đến này 8/9, đoạn video ghi lại được đăng tải lên mạng xã hội. Được biết, năm 2021, chị T. đến nha khoa Tuyết Chinh để niềng răng. Sau 2 năm, chị thấy răng bị nghiêng nên liên hệ nha khoa hỏi thì được trấn an. Song do không tin tưởng, tháng 5/2025, chị T. đến nha khoa khác thì được chẩn đoán bị tiêu xương răng, phải tháo niềng sớm. Bác sĩ Chinh thừa nhận hành vi hành hung bệnh nhân khi làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: VietNamNet Đến tháng 8/2025, khi đã tháo niềng, răng chị T. bị nghiêng nên liên hệ nha khoa Tuyết Chinh nhiều lần. Do không được phản hồi nên chị đã tìm đến đây và xảy ra vụ việc trên. Chị T. hiện bị đa chấn thương phần mềm, đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP HCM. Từ cơ sở ban đầu, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp bà Chinh và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

