Danh tính nam bác sĩ gây bão mạng vì từ chối chọn chuyên ngành Nội trú

Đời sống 11/09/2025 05:05

Đoạn clip ghi lại sự kiện chọn chuyên ngành nội trú của các sinh viên y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội bất ngờ lan toả khắp mạng xã hội với nhiều bình luận tích cực.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, ngày 9/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại buổi "Match Day" - ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Giữa không khí trang trọng, khoảnh khắc một tân bác sĩ bước lên bục và bất ngờ tuyên bố "không chọn chuyên ngành" đã khiến cả hội trường bùng nổ trong những tràng pháo tay kéo dài.

Danh tính nam bác sĩ gây bão mạng vì từ chối chọn chuyên ngành Nội trú - Ảnh 1

Nam bác sĩ gây bão mạng khi tuyên bố không chọn chuyên ngành Nội trú

Nhân vật gây chú ý là bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng, sinh năm 2001, sinh viên khóa 50 của Đại học Y Hà Nội. Cái tên này vốn không xa lạ với nhiều người quan tâm đến giáo dục khi Hoàng từng là gương mặt nổi bật trong các kỳ thi Hóa học quốc gia và quốc tế.

Sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên, Hoàng sớm được rèn nền nếp học tập. Nhưng con đường đến với Hóa học lại khá tình cờ, bởi cả bố mẹ đều không chuyên môn trong lĩnh vực này.

Từ năm lớp 6, Hoàng đã mê mẩn thí nghiệm, mày mò tài liệu ngoài sách giáo khoa. Thành tích học tập của chàng trai nhanh chóng bứt phá: lớp 9 đoạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, rồi trở thành học sinh chuyên Hóa Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Danh tính nam bác sĩ gây bão mạng vì từ chối chọn chuyên ngành Nội trú - Ảnh 2
Nguyễn Đình Hoàng đoạt huy chương bạc trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2019

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, trong những năm phổ thông, Hoàng liên tiếp lập kỷ lục: lớp 11 đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, lớp 12 tiếp tục giữ vững vị trí này và vượt qua vòng tuyển chọn để nằm trong đội tuyển 4 học sinh đại diện Việt Nam dự Olympic Hóa học quốc tế (IChO 2019).

 

Kết quả, Hoàng mang về huy chương bạc, đồng thời trở thành học sinh đầu tiên của tỉnh Lào Cai (Yên Bái cũ) ghi dấu ấn tại sân chơi trí tuệ tầm cỡ thế giới.

Với bảng thành tích xuất sắc, Hoàng được tuyển thẳng vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ khoác áo blouse trắng.

Tháng 8/2024, Hoàng đồng thời trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội (với thứ hạng 61) và Đại học VinUni (đứng đầu bảng). Sau khi cân nhắc, anh chọn theo học chuyên ngành Gây mê hồi sức tại VinUni.

Theo thông tin từ Đại học Y Hà Nội, Match Day năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú. Đây vốn được xem là bậc học danh giá nhất trong hệ thống y khoa Việt Nam.

