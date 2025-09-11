Thương tâm: Nữ giúp việc bị xe ben tông tử vong trên đường về nhà

Đời sống 11/09/2025 06:00

Chiều 10/9, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe ben cán một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, gần 14h ngày 10/9, tài xế N.T.X. (34 tuổi, quê Bình Thuận cũ) lái chiếc xe ben mang biển số 50H-902.xx trên đường Võ Chí Công, theo hướng vòng xoay Mỹ Thủy đi khu Công nghệ cao.

Khi chiếc xe ben gần đến cầu Bà Cua, phường Cát Lái (TP Thủ Đức cũ), phương tiện đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 59X1-863.xx do bà N.M.H. (65 tuổi, ngụ phường Long Phước, TPHCM) cầm lái, chạy cùng chiều bên phải.

Vụ va chạm làm bà H. ngã xuống đường, bị bánh xe ben cán tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, tài xế X. lái phương tiện chạy về bãi đá cách đó vài trăm mét. Ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân và xe máy nằm sát lề.

Thương tâm: Nữ giúp việc bị xe ben tông tử vong trên đường về nhà - Ảnh 1
Thi thể nạn nhân và xe máy nằm sát lề đường Võ Chí Công - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận tin báo, Công an TPHCM và đội CSGT Cát Lái (Phòng PC08), Công an phường Cát Lái đến khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng truy tìm ra chiếc xe ben, đưa tài xế về trụ sở làm việc.

Người thân của bà H. cho biết, bà H. làm giúp việc cho một căn nhà ở gần vòng xoay Mỹ Thủy. Bà đang trên đường về lại nhà thì gặp tai nạn.

Camera an ninh ở hiện trường cho thấy, thời điểm trên đường vắng xe, nhưng X. lái xe ben lấn sát vào lề, tông ngã xe nạn nhân.

Tối 10/9, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông bị điện giật tử vong trong bãi xe.

