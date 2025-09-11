Công an đang trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân Nguyễn Thị Tiền Th. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) và thiệt hại tài sản để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt giữ khẩn cấp bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, trụ sở tại số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ VietNamNet, bà khai rằng chị Th. nhiều lần tìm đến phòng khám, có lời nói phản ứng về dịch vụ, làm ảnh hưởng đến hình ảnh phòng khám và uy tín cá nhân nên bà tìm cách xua đuổi. Từ những lần đó dẫn đến mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và trong lúc nóng giận, bà không kiểm soát được hành vi, đã hành hung, dùng thanh sắt đe dọa, làm hư hỏng tài sản gồm điện thoại và mắt kính của chị Th.

Theo nguồn tin, tại cơ quan công an, bà Chinh thừa nhận những tình tiết trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao những ngày qua là một phần diễn biến mâu thuẫn giữa bà và chị Th.

Bước đầu, công an xác minh: năm 2021, chị Th. đến phòng khám nha khoa Tuyết Chinh thực hiện dịch vụ niềng răng. Gần hai năm sau, khi phát hiện răng bị nghiêng, chị liên hệ thì ban đầu được bà Chinh trấn an.

Tuy nhiên, thấy răng ngày càng nghiêng vào trong, chị Th. đi khám tại phòng khám nha khoa khác và được bác sĩ cho biết đã bị hư xương răng. Tháng 8/2024, chị đến nha khoa Tuyết Chinh tháo niềng nhưng tình trạng răng vẫn nghiêng, xương răng hư hại.

Chị Th. nhiều lần đến phòng khám nhưng chỉ được nhân viên tư vấn, thăm khám, không gặp được bà Chinh. Chị liên tục nhắn tin nhưng bà Chinh không trả lời, chỉ thả tim trong các đoạn trao đổi qua mạng xã hội.

Cuối cùng, phía phòng khám đưa ra giải pháp cắt nướu và tẩy trắng răng miễn phí cho chị Th. Tuy nhiên, theo chị Th., chị vẫn thanh toán đầy đủ chi phí nhưng mong muốn được gặp trực tiếp bác sĩ Tuyết Chinh để thống nhất giải pháp xử lý răng một cách trọn vẹn.

Sự việc chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng, được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, phía phòng khám đề nghị chị Th. phải thanh toán đầy đủ thì mới tiếp tục trao đổi. Chiều 3/9, chị Th. cùng bạn đến phòng khám, ngồi chờ để được làm việc trực tiếp với bà Chinh. Khi gặp nhau, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, bà Chinh liên tục vu cáo chị Th. lừa đảo và có hành vi chửi bới, tấn công chị Th., đúng như đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh.

Đáng nói, tháng 8/2024 trên mạng xã hội có chia sẻ clip về việc bà Tuyết Chinh chửi bới, đe doạ một nam khách hàng khi đến phòng khám nha khoa của bà phản ứng về dịch vụ niềng răng. Hình ảnh clip cho thấy, bà Tuyết Chinh chỉ tay thẳng vào mặt khách để chửi bới, đuổi ra khỏi phòng khám.