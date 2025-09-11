Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Đời sống 11/09/2025 10:23

Từ những tranh cãi, mâu thuẫn về chất lượng niềng răng, bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Tuyết Chinh đã đẩy ngã, hành hung bệnh nhân. Kết cục, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt bà Tuyết Chinh, phòng khám này cũng phải đóng cửa.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt giữ khẩn cấp bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, trụ sở tại số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an đang trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân Nguyễn Thị Tiền Th. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) và thiệt hại tài sản để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo nguồn tin, tại cơ quan công an, bà Chinh thừa nhận những tình tiết trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao những ngày qua là một phần diễn biến mâu thuẫn giữa bà và chị Th.

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng - Ảnh 1
Nguyễn Thị Tuyết Chinh tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, bà khai rằng chị Th. nhiều lần tìm đến phòng khám, có lời nói phản ứng về dịch vụ, làm ảnh hưởng đến hình ảnh phòng khám và uy tín cá nhân nên bà tìm cách xua đuổi. Từ những lần đó dẫn đến mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và trong lúc nóng giận, bà không kiểm soát được hành vi, đã hành hung, dùng thanh sắt đe dọa, làm hư hỏng tài sản gồm điện thoại và mắt kính của chị Th.

Bước đầu, công an xác minh: năm 2021, chị Th. đến phòng khám nha khoa Tuyết Chinh thực hiện dịch vụ niềng răng. Gần hai năm sau, khi phát hiện răng bị nghiêng, chị liên hệ thì ban đầu được bà Chinh trấn an.

Tuy nhiên, thấy răng ngày càng nghiêng vào trong, chị Th. đi khám tại phòng khám nha khoa khác và được bác sĩ cho biết đã bị hư xương răng. Tháng 8/2024, chị đến nha khoa Tuyết Chinh tháo niềng nhưng tình trạng răng vẫn nghiêng, xương răng hư hại.

Chị Th. nhiều lần đến phòng khám nhưng chỉ được nhân viên tư vấn, thăm khám, không gặp được bà Chinh. Chị liên tục nhắn tin nhưng bà Chinh không trả lời, chỉ thả tim trong các đoạn trao đổi qua mạng xã hội.

Cuối cùng, phía phòng khám đưa ra giải pháp cắt nướu và tẩy trắng răng miễn phí cho chị Th. Tuy nhiên, theo chị Th., chị vẫn thanh toán đầy đủ chi phí nhưng mong muốn được gặp trực tiếp bác sĩ Tuyết Chinh để thống nhất giải pháp xử lý răng một cách trọn vẹn.

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng - Ảnh 2
Sự việc chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng, được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, phía phòng khám đề nghị chị Th. phải thanh toán đầy đủ thì mới tiếp tục trao đổi. Chiều 3/9, chị Th. cùng bạn đến phòng khám, ngồi chờ để được làm việc trực tiếp với bà Chinh. Khi gặp nhau, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, bà Chinh liên tục vu cáo chị Th. lừa đảo và có hành vi chửi bới, tấn công chị Th., đúng như đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh.

Đáng nói, tháng 8/2024 trên mạng xã hội có chia sẻ clip về việc bà Tuyết Chinh chửi bới, đe doạ một nam khách hàng khi đến phòng khám nha khoa của bà phản ứng về dịch vụ niềng răng. Hình ảnh clip cho thấy, bà Tuyết Chinh chỉ tay thẳng vào mặt khách để chửi bới, đuổi ra khỏi phòng khám.

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ Phòng khám nha khoa Tuyết Chinh bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi hành hung khách hàng.

Xem thêm
Từ khóa:   bác sĩ đánh người tin moi bác sĩ đánh bệnh nhân

TIN MỚI NHẤT

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

Hậu trường 48 phút trước
Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Sao quốc tế 51 phút trước
Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Đời sống 55 phút trước
Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

Hậu trường 1 giờ 21 phút trước
Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

Đời sống 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?