Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Đời sống 11/09/2025 12:20

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ngày 10/9, nhận được thông tin khẩn cấp từ Bệnh viện, chuyến bay của Hãng Hàng không Vietnam Airlines đã nhanh chóng phối hợp, ưu tiên cho bác sĩ và “vị khách đặc biệt”.

Theo thông tin từ VietNamNet, chuyến bay VN1545 theo lịch xuất phát lúc 16h30 ngày 10/9 nhưng đã lùi giờ cất cánh để chờ đợi một "hành khách đặc biệt".

"Hành khách đặc biệt" đó là trái tim của một người đàn ông 43 tuổi chết não sau vụ tai nạn giao thông. Trái tim hiến tặng được vận chuyển bằng đường hàng không trên chuyến bay VN1545 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Phú Bài (Huế) để kịp thời ghép cho một người đang chờ sự sống.

Trước đó, ca phẫu thuật lấy tạng ghép diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với 6 mô, tạng được lấy từ người hiến chết não.

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt' - Ảnh 1Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt' - Ảnh 2
Hình ảnh trái tim của người hiến được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đến Sân bay Nội Bài và vị trí ngồi của "vị khách đặc biệt - Ảnh: VietNamNet

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết để kịp thời vận chuyển mô, tạng đến các bệnh viện lớn trong cả nước, ê-kíp đã được lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ hỗ trợ mở đường, tranh thủ từng phút, đảm bảo tạng được đưa đến nơi kịp thời.

Tại sân bay Nội Bài, chuyến bay đã được Vietnam Airlines chủ động lùi giờ cất cánh 15 phút để đợi đoàn bác sĩ lên máy bay. Toàn bộ hành khách đã kiên nhẫn chờ đợi, đồng lòng sẻ chia vì một hành trình nhân đạo đầy ý nghĩa.

Do thời gian bảo quản tạng cực kỳ nghiêm ngặt, mọi khâu từ thủ tục sân bay, kiểm tra an ninh đến lên máy bay đều được thực hiện khẩn trương và ưu tiên tối đa. Đoàn cán bộ y tế được hỗ trợ nhanh chóng, đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi.

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt' - Ảnh 3
Hình ảnh trái tim của người hiến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được nhân viên hỗ trợ đưa lên máy bay - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay khi hạ cánh, đội ngũ y tế cùng trái tim của người hiến đã được hỗ trợ di chuyển nhanh nhất đến Bệnh viện Trung ương Huế, thực hiện ca ghép tim ngay trong đêm.

Với giới hạn bảo quản tối đa của trái tim chỉ 6 tiếng từ khi lấy ra đến khi ghép, những “chuyến bay hồi sinh” này đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và chính xác tuyệt đối, góp phần tạo nên phép màu cứu sống người bệnh chờ ghép.

Việc phối hợp vận chuyển nhanh chóng, kịp thời giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ, hãng Hàng không Vietnam Airlines và Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Mắt Trung ương đã mang lại cơ hội sống cho người bệnh chờ ghép tạng. Đặc biệt, với chuyến bay mang số hiệu VN1545 thì đây chính là một chuyến bay của lòng nhân ái, sự sẻ chia và hồi sinh những cuộc sống mới.

Đau xé lòng lời hứa của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường

Đau xé lòng lời hứa của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường

Ngày 11/9, sau khi hoàn tất việc tổ chức tang lễ cho con trai, chị Nguyễn Thị Bé Thi (SN 1990, ngụ xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk) đã chia sẻ với báo chí về vụ việc xe chở rác tông trúng con của chị trong sân trường dẫn đến tử vong.

