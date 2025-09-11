Trước đó ngày 6/9, cháu T.M.T. (11 tuổi, học sinh lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên) bị xe thu gom rác trong trường tông gây tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/9, một lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc nam sinh lớp 6 của trường bị xe gom rác tông trong trường dẫn đến tử vong. Đồng thời, nhà trường cũng có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về vụ việc đáng tiếc này.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trước bàn thờ nghi ngút khói hương, chị Thi cho biết chị quê ở tỉnh Bến Tre. Năm 2002, chị theo gia đình lên xã Ia Rvê đi làm kinh tế mới. Trên mảnh đất đầy nắng gió này, chị lập gia đình rồi sinh được 3 người con. Trong đó, cháu T.M.T. là con trai lớn và cũng là chỗ dựa tinh thần của chị và 2 em nhỏ.

Sau khi hoàn tất mai táng cho con trai, chị Nguyễn Thị Bé Thi (35 tuổi, trú tại xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, chị đã yêu cầu nhà trường sớm có câu trả lời thỏa đáng trước cái chết đầy đau xót của con trai mình.

Năm 2021, sau khi sinh con út, vợ chồng ly hôn, chị đành đưa 3 con về nương nhờ ông bà ngoại. Không có nghề nghiệp ổn định, chị Thi phải làm đủ thứ việc để trả nợ và nuôi con. Thương con còn nhỏ dại, chị cố gắng chắt chiu từng đồng lo cho con cái ăn học.

Em học sinh trẻ ngoan hiền chưa kịp thực hiện lời hứa với mẹ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đầu năm học 2025–2026, nghe mọi người nói Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên là môi trường đào tạo tốt nên chị gửi con vào học với hy vọng con sau này trở thành công dân tốt. Ngày 18-8, T. bắt đầu nhập học.

Cũng theo chị Thi, T. là đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện, làng xóm ai cũng quý mến. Từ nhỏ, vì mẹ đi làm suốt ngày, T. đã biết tự lo cho bản thân và phụ giúp ông bà ngoại chăm sóc 2 em.

"Khi đi học xa nhà, cháu rất tiết kiệm. Cháu không đóng tiền nhờ người giặt ủi đồ, mà tự làm mọi thứ để mẹ dồn tiền đóng học phí. Cháu còn nói, ở trường đã được ăn uống đầy đủ nên chỉ xin mẹ 5.000 đồng mỗi ngày. Thế nhưng, suốt 2 tuần đầu, mỗi ngày cháu chỉ dùng hết 1.000 đồng, tiền còn dư cứ cuối tuần cháu mang về mua quà cho hai em" - chị Thi xúc động nói.

Sau nhiều ngày xảy ra vụ việc, gia đình vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau thương, mất mát - Ảnh: Báo Người Lao Động

Gạt những giọt nước mắt, chị Thi chia sẻ, cháu T. năn nỉ mẹ lên dự khai giảng để xem con đánh trống. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, chị động viên con và hứa tuần sau họp phụ huynh sẽ lên và thăm con. Nghe vậy, cháu T. hiểu chuyện nói: "Mẹ chờ con học xong, đi làm sẽ phụ mẹ nuôi 2 em. Mẹ nhớ chờ con nha!".

Tối 5/9, nhớ con, chị Thi gọi điện nhưng thầy giáo báo T. đã ngủ. Khoảng 6 giờ 40 phút sáng hôm sau, thầy giáo gọi lại báo tin cháu bị ngã, gãy chân, phụ huynh lên với cháu ở Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột.

Đường xa nên sau 3 giờ nhận được điện thoại, chị mới lên đến bệnh viện. Thế nhưng, khi vừa tới nơi, chị được bác sĩ cho biết trước khi vào viện cháu đã không còn nữa. Cú sốc lớn khiến chị và người thân chết lặng.

"Cháu ra đi tức tưởi một mình, không kịp nhìn mẹ và các em lần cuối... Hai em còn nhỏ cứ gặng hỏi khi nào anh về rồi chia phần ăn cho anh hai qua di ảnh" – chị Thi nghẹn ngào.

Sau nhiều ngày xảy ra vụ việc, gia đình chị Nguyễn Thị Bé Thi chưa nguôi ngoai nỗi đau thương, mất mát