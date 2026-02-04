Thông tin MỚI vụ bé gái lớp 5 bị chị họ dùng dao rạch tay

Đời sống 04/02/2026 16:57

Ngày 4/2, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan nội dung phản ánh của báo chí về việc một học sinh lớp 5 bị chị họ dùng dao rọc giấy gây thương tích nhiều lần.

Theo thông tin từ VietNamNet, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong ngày 5/2.

Trước đó, Công an xã Đá Bạc đã có báo cáo vụ việc đến Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã. 

Theo báo cáo, ngày 21/1, Công an xã Đá Bạc tiếp nhận trình báo của bà T.T.S. (68 tuổi, ngụ ấp Mũi Tràm C) về việc cháu T.T.N. (12 tuổi, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc) bị thương tích trên người.

Qua xác minh, do cha mẹ đi làm ăn xa, N. và chị họ là T.T.V. (12 tuổi, học cùng lớp) được bà S. nuôi dưỡng và cho đi học. Trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, giữa hai cháu thường xảy ra mâu thuẫn.

Thông tin MỚI vụ bé gái lớp 5 bị chị họ dùng dao rạch tay - Ảnh 1
Một số vết thương trên cơ thể em N - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 12/1, khi V. đang chơi điện thoại trong phòng ngủ thì N. rủ chơi cùng nhưng V. không đồng ý. Sau đó, N. nắm áo V. giật qua lại nhiều lần, khiến V. bực tức. Từ mâu thuẫn này, V. đã dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát vào hai tay của N.

Khoảng hai ngày sau, V. tiếp tục dùng dao rọc giấy gây thương tích nhiều lần vào hai tay của N.; khoảng bốn ngày tiếp theo, V. rạch vào hai chân và một số vị trí khác trên cơ thể N. Toàn bộ hành vi xảy ra trong phòng ngủ chung của hai cháu.

Làm việc với cơ quan công an, cháu V. đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho N. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ga nệm, hai tấm chăn, áo gối ôm cùng nhiều mảnh khăn giấy có vết màu đỏ nghi là máu.

Theo gia đình, các vết thương của N. hiện đã lành, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Do hai cháu có quan hệ họ hàng, gia đình không yêu cầu xử lý đối với V.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

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