Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 15/10/2026 15:00

Một địa điểm có đồ ăn dễ chia, khu mái che và cảnh quan thay đổi từ chiều sang tối là lựa chọn đáng cân nhắc khi gia đình muốn dùng bữa kết hợp ngắm cảnh tại Đà Lạt.

Khi đi cùng gia đình, một bữa tối thuận tiện thường cần nhiều hơn món ăn ngon. Không gian phải đủ thoáng cho nhóm, có phương án khi trời mưa hoặc lạnh, thực đơn dễ gọi chung và tốt hơn nữa là có cảnh để các thế hệ cùng tận hưởng. Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill tại khu Trại Mát đáp ứng trải nghiệm này bằng BBQ, hoàng hôn, tàu cổ và thung lũng nhà lồng.

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng - Ảnh 1

Không gian hoa và khu dùng bữa tại Trạm Dừng Chill (Ảnh: Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill)

Nên đến từ chiều để cả nhà không phải vội

Quán mở cửa từ 15 giờ. Đến sớm giúp gia đình có thời gian ổn định chỗ ngồi khi trời còn sáng, đồng thời ngắm thung lũng trong nắng chiều trước khi nhiệt độ xuống thấp. Khu bàn có dãy ngoài trời và khu mái che; mỗi vị trí phù hợp một nhu cầu khác nhau nên cần trao đổi trước lúc đặt bàn.

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng - Ảnh 2

Bàn ăn nhìn ra thung lũng lúc hoàng hôn (Ảnh: Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill)

Từ khoảng cuối buổi chiều, cả nhà có thể chờ đoàn tàu cổ tuyến Đà Lạt - Trại Mát đi ngang. Tiếng còi và hình ảnh đoàn tàu thường khiến trẻ nhỏ thích thú, nhưng người lớn cần chủ động giữ trẻ tại chỗ, đặc biệt ở các dãy gần đường ray. Lịch tàu có thể thay đổi, vì vậy nên hỏi nhân viên khi xác nhận giờ đến.

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng - Ảnh 3

Tàu cổ Đà Lạt - Trại Mát chạy ngang khu bàn (Ảnh: Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill)

Thực đơn dễ chia cho bàn nhiều người

Menu tập trung vào BBQ tại bàn, hải sản, món ăn kèm, món no và lẩu. Bò Kobe nướng tảng phô mai trứng muối là món đặc trưng; gia đình có thể gọi thêm ba chỉ bò cuộn nấm, cá tầm, tôm, cơm chiên hoặc mì xào. Một nồi lẩu gà lá é, lẩu hải sản hay lẩu cá tầm phù hợp để cả bàn dùng chung khi trời lạnh.

Theo thông tin nhà hàng, mức dùng trung bình khoảng 200.000-250.000 đồng một người, tùy cách gọi món. Gia đình nên báo số lượng người và nhu cầu món cho trẻ khi đặt bàn để được gợi ý vừa đủ, tránh gọi quá nhiều món cùng lúc.

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng - Ảnh 4

Nhóm khách dùng bữa trong không gian buổi tối (Ảnh: Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill)

Ở lại đến lúc nhà lồng lên đèn

Sau hoàng hôn, những mái nhà lồng dưới thung lũng bắt đầu sáng dần. Từ khu bàn cao, các mảng sáng nối nhau thành biển đèn, tạo nên phần kết nhẹ nhàng cho bữa tối. Trời Đà Lạt có thể lạnh hoặc mưa bất chợt; quán có khu mái che, mền và lò sưởi than để hỗ trợ khách.

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng - Ảnh 5

Bàn BBQ khi biển đèn nhà lồng đã hiện rõ (Ảnh: Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill)

Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill nằm ở 111 Huỳnh Tấn Phát, phường Xuân Trường, cách trung tâm khoảng 7 km và mở cửa đến 23 giờ. Cuối tuần thường đông, do đó gia đình nên đặt trước, nói rõ số trẻ em và ưu tiên khu mái che hoặc góc nhìn mong muốn.

Không cần đưa cả nhà di chuyển qua nhiều điểm, một buổi chiều tối tại đây vẫn có đủ nhịp: ngắm nắng trên thung lũng, cùng chờ tàu chạy ngang, quây quần bên bếp nướng và nhìn biển đèn nhà lồng khi đêm xuống.

Thông tin tham khảo

Địa chỉ

111 Huỳnh Tấn Phát, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng

Giờ mở cửa

15:00-23:00 hằng ngày

Hotline/Zalo

0989 765 070

Mốc cảnh

Hoàng hôn từ khoảng 16:30 · tàu chạy qua quán trong khung 16:30-21:25 · nhà lồng lên đèn từ khoảng 18:30

Chi phí cho từng người

Trung bình 200.000-250.000 đồng/người (theo quán) · bàn view không phụ thu

Món nổi bật

Bò Kobe nướng tảng phô mai trứng muối

Website đặt bàn

Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill

 

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Chiều 28/9, một căn nhà trong hẻm đường Trường Sa, phường Phú Nhuận, TP.HCM bất ngờ sập gác khiến 3 người bị mắc kẹt. Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   du lịch

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 1 giờ 28 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn