Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Khi đi cùng gia đình, một bữa tối thuận tiện thường cần nhiều hơn món ăn ngon. Không gian phải đủ thoáng cho nhóm, có phương án khi trời mưa hoặc lạnh, thực đơn dễ gọi chung và tốt hơn nữa là có cảnh để các thế hệ cùng tận hưởng. Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill tại khu Trại Mát đáp ứng trải nghiệm này bằng BBQ, hoàng hôn, tàu cổ và thung lũng nhà lồng.

Nên đến từ chiều để cả nhà không phải vội

Quán mở cửa từ 15 giờ. Đến sớm giúp gia đình có thời gian ổn định chỗ ngồi khi trời còn sáng, đồng thời ngắm thung lũng trong nắng chiều trước khi nhiệt độ xuống thấp. Khu bàn có dãy ngoài trời và khu mái che; mỗi vị trí phù hợp một nhu cầu khác nhau nên cần trao đổi trước lúc đặt bàn.

Bàn ăn nhìn ra thung lũng lúc hoàng hôn (Ảnh: Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill)

Từ khoảng cuối buổi chiều, cả nhà có thể chờ đoàn tàu cổ tuyến Đà Lạt - Trại Mát đi ngang. Tiếng còi và hình ảnh đoàn tàu thường khiến trẻ nhỏ thích thú, nhưng người lớn cần chủ động giữ trẻ tại chỗ, đặc biệt ở các dãy gần đường ray. Lịch tàu có thể thay đổi, vì vậy nên hỏi nhân viên khi xác nhận giờ đến.

Tàu cổ Đà Lạt - Trại Mát chạy ngang khu bàn (Ảnh: Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill)

Thực đơn dễ chia cho bàn nhiều người

Menu tập trung vào BBQ tại bàn, hải sản, món ăn kèm, món no và lẩu. Bò Kobe nướng tảng phô mai trứng muối là món đặc trưng; gia đình có thể gọi thêm ba chỉ bò cuộn nấm, cá tầm, tôm, cơm chiên hoặc mì xào. Một nồi lẩu gà lá é, lẩu hải sản hay lẩu cá tầm phù hợp để cả bàn dùng chung khi trời lạnh.

Theo thông tin nhà hàng, mức dùng trung bình khoảng 200.000-250.000 đồng một người, tùy cách gọi món. Gia đình nên báo số lượng người và nhu cầu món cho trẻ khi đặt bàn để được gợi ý vừa đủ, tránh gọi quá nhiều món cùng lúc.

Nhóm khách dùng bữa trong không gian buổi tối (Ảnh: Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill)

Ở lại đến lúc nhà lồng lên đèn

Sau hoàng hôn, những mái nhà lồng dưới thung lũng bắt đầu sáng dần. Từ khu bàn cao, các mảng sáng nối nhau thành biển đèn, tạo nên phần kết nhẹ nhàng cho bữa tối. Trời Đà Lạt có thể lạnh hoặc mưa bất chợt; quán có khu mái che, mền và lò sưởi than để hỗ trợ khách.

Bàn BBQ khi biển đèn nhà lồng đã hiện rõ (Ảnh: Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill)

Tiệm Nướng Trạm Dừng Chill nằm ở 111 Huỳnh Tấn Phát, phường Xuân Trường, cách trung tâm khoảng 7 km và mở cửa đến 23 giờ. Cuối tuần thường đông, do đó gia đình nên đặt trước, nói rõ số trẻ em và ưu tiên khu mái che hoặc góc nhìn mong muốn.

Không cần đưa cả nhà di chuyển qua nhiều điểm, một buổi chiều tối tại đây vẫn có đủ nhịp: ngắm nắng trên thung lũng, cùng chờ tàu chạy ngang, quây quần bên bếp nướng và nhìn biển đèn nhà lồng khi đêm xuống.

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