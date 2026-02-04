Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Rạng sáng 4/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà trọ 8 tầng trên phố Khương Trung (Hà Nội).
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà trọ cao 8 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 57m2, nằm tại số 4 ngách 72/3 Khương Trung, phường Khương Đình.
Đám cháy bùng phát tại khu vực tầng tum của công trình. Ngọn lửa xuất hiện vào thời điểm nửa đêm, khiến nhiều người dân sinh sống xung quanh không khỏi hoảng loạn.
Theo thông tin từ VOV, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 13, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để tổ chức dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.
Nhờ được triển khai kịp thời, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt. Nhà chức trách cho hay, vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích khu vực bị ảnh hưởng khoảng 20m2.
Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bùng phát giữa đêm khuya khiến nhiều người lo lắng, theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.