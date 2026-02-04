Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Đời sống 04/02/2026 11:58

Rạng sáng 4/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà trọ 8 tầng trên phố Khương Trung (Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà trọ cao 8 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 57m2, nằm tại số 4 ngách 72/3 Khương Trung, phường Khương Đình.

Đám cháy bùng phát tại khu vực tầng tum của công trình. Ngọn lửa xuất hiện vào thời điểm nửa đêm, khiến nhiều người dân sinh sống xung quanh không khỏi hoảng loạn.

 

Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt - Ảnh 1
Vụ cháy xảy ra tại tầng tum của ngôi nhà - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 13, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để tổ chức dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Nhờ được triển khai kịp thời, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt. Nhà chức trách cho hay, vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích khu vực bị ảnh hưởng khoảng 20m2.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bùng phát giữa đêm khuya khiến nhiều người lo lắng, theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Ngày 4/2, mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh một bé gái quỳ gối, bị cả nhóm đồng trang lứa vây đánh.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cháy nhà ở Hà Nội tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng cụ bà 75 tổi bị chó cắn gãy xương, tổn thương tứ chi

Bàng hoàng cụ bà 75 tổi bị chó cắn gãy xương, tổn thương tứ chi

Đời sống 45 phút trước
Từ nay đến giữa tháng 2/2026, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng, trúng số tiền tỷ, tiền vào như thác đổ, Tài Lộc hanh thông

Từ nay đến giữa tháng 2/2026, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng, trúng số tiền tỷ, tiền vào như thác đổ, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Đời sống 48 phút trước
Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Đời sống 55 phút trước
Loại thịt Tết đền nhà nào cũng phải có nhưng không ăn những bộ phận này nếu không muốn cân nặng tăng

Loại thịt Tết đền nhà nào cũng phải có nhưng không ăn những bộ phận này nếu không muốn cân nặng tăng

Sống khỏe 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc tiền tỷ sau 16h30 ngày 4/2/2026, 3 con giáp tài lộc phủ phê, mệnh son đỏ chót, phú quý lên hương, ăn Tết linh đình

Trúng số độc đắc tiền tỷ sau 16h30 ngày 4/2/2026, 3 con giáp tài lộc phủ phê, mệnh son đỏ chót, phú quý lên hương, ăn Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Xởi lởi Trời cởi ra vào đúng ngày 5/2/2026, 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến

Xởi lởi Trời cởi ra vào đúng ngày 5/2/2026, 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
TP.HCM: Cháy lớn tại tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

TP.HCM: Cháy lớn tại tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày 4/2 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Sau ngày 4/2 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng cụ bà 75 tổi bị chó cắn gãy xương, tổn thương tứ chi

Bàng hoàng cụ bà 75 tổi bị chó cắn gãy xương, tổn thương tứ chi

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

TP.HCM: Cháy lớn tại tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

TP.HCM: Cháy lớn tại tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Khởi tố tài xế lái ô tô vượt 3 xe cùng chiều rồi tông 3 người trong một gia đình thương vong ở Lâm Đồng

Khởi tố tài xế lái ô tô vượt 3 xe cùng chiều rồi tông 3 người trong một gia đình thương vong ở Lâm Đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/2/2026: Bật tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/2/2026: Bật tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng