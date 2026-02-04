Giá vàng hôm nay, ngày 4/2/2026: Bật tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 4/2/2026 giá vàng thế giới đã đảo chiều đi lên khi chính phủ Mỹ chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần. Trong nước, vàng miếng SJC tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng.

Theo báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 3,7 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 177,2 triệu đồng, bán ra 180,2 triệu đồng. ACB tăng giá mua vào lên 176,2 triệu đồng, bán ra 180,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 177,2 triệu đồng, bán ra 180,2 triệu đồng… Như vậy, chỉ trong 3 ngày giao dịch đầu tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng 14,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 4,2 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vào lên 177,2 triệu đồng, bán ra 180,2 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 176,7 triệu đồng, bán ra 179,8 triệu đồng.

Giá vàng SJC tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, vào khoảng 6 giờ ngày 4/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức khoảng 4.947 USD/ounce, tăng mạnh 127 USD so với mức đáy trong phiên giao dịch đêm qua tại 4.820 USD/ounce. Trên sàn vàng Comex (Mỹ), hợp đồng vàng giao tháng 4 thậm chí còn tăng cao hơn, cộng thêm 30 USD để chốt ở mức 4.959USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào từ giới đầu cơ sau giai đoạn giảm sâu gần đây. Đồng thời, tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường tài chính chung đã cải thiện. Chỉ số USD Index suy yếu, chứng khoán Mỹ đỏ sàn, cùng đà tăng của giá dầu thô là những nhân tố bổ sung sức bật cho giá vàng hôm nay.

Một yếu tố quan trọng tác động đến thị trường vàng là tình hình chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong những ngày đầu tháng 2/2026. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 4/2 (giờ Việt Nam) Quốc hội Mỹ đã thông qua gói tài trợ ngân sách, chấm dứt tình trạng đóng cửa chỉ sau chưa đầy 4 ngày. Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành luật, giúp hầu hết các cơ quan liên bang hoạt động trở lại bình thường. Sự giải tỏa nhanh chóng này phần nào củng cố niềm tin, góp phần hỗ trợ đà tăng của giá vàng hôm nay.

