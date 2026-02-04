Bàng hoàng cụ bà 75 tổi bị chó cắn gãy xương, tổn thương tứ chi

Tua trực cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ, 75 tuổi bị thương nặng vì bị chó cắn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Bác sĩ Nguyễn Mộc Sơn, khoa phẫu thuật chi trên và y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ thăm khám ban đầu cho thấy hai tay là vùng tổn thương nặng nhất. Tay phải có gãy hở đầu dưới xương quay kèm nhiều vết thương nhỏ rải rác từ cẳng tay xuống bàn tay; tay trái ghi nhận vết thương phức tạp vùng bàn tay, gãy hở các xương đốt bàn - ngón tay, kèm tổn thương gân, nguy cơ mất chức năng vận động bàn tay nếu không được can thiệp kịp thời. Ngoài ra, người bệnh còn có đa vết thương phần mềm vùng cẳng - bàn tay hai bên, đầu gối phải và cổ chân trái, cho thấy mức độ tấn công dữ dội và diện tổn thương rộng.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành sơ cứu, vệ sinh vết thương, thay băng, đánh giá toàn diện tổn thương xương, phần mềm, gân và nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu. Các bác sĩ nhấn mạnh, tổn thương do súc vật cắn là nhóm tổn thương nặng, đặc biệt nguy hiểm, bởi vết thương thường bẩn, giập nát, vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô, xương, gân, cơ và có thể gây nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết, hoại tử nếu xử trí chậm trễ.

Bác sĩ Sơn cùng ê kíp trực đã xử lý toàn diện các vết thương ở hai tay và hai chân, can thiệp các tổn thương xương, phần mềm và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng. Hiện người bệnh đã qua giai đoạn nguy kịch, tình trạng tạm ổn định và sẽ được chuyển tuyến để tiếp tục điều trị, đồng thời thực hiện tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại theo phác đồ. Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị chó cắn - Ảnh: Báo Lao Động Theo thông tin từ báo Lao Động, các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần quản lý chặt chẽ vật nuôi, tuyệt đối không thả rông chó, tránh để xảy ra các tai nạn nguy hiểm, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ em. Chủ nuôi phải tiêm phòng dại đầy đủ, đúng lịch cho vật nuôi. Khi không may bị chó cắn, cần xử trí vết thương đúng cách và đến cơ sở y tế ngay, không chủ quan dù vết thương nhỏ, bởi hậu quả có thể đe dọa tính mạng và để lại di chứng nặng nề. Chuyên gia bệnh viện cảnh báo: Vết thương do súc vật cắn tại vùng đầu, mặt, cổ được xếp vào nhóm tổn thương tối cấp cứu. Đây là khu vực tập trung nhiều mạch máu lớn, dây thần kinh quan trọng và đường hô hấp, khi bị cắn có thể gây chảy máu ồ ạt, tổn thương thần kinh, đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Đặc biệt, các vết cắn tại vùng đầu – mặt – cổ có nguy cơ lây truyền virus dại rất cao do khoảng cách từ vị trí vết thương tới hệ thần kinh trung ương ngắn, thời gian ủ bệnh có thể rút ngắn đáng kể.

