Khoảnh khắc taluy cao 3m bất ngờ đổ sập, vùi lấp hẻm dân sinh ở Lâm Đồng

Ngày 10/9, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp cùng người dân xử lý hiện trường vụ sạt lở taluy tại một con hẻm ở địa phương.

Theo thông tin từ VTC News, tối 10/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp cùng người dân tổ chức xử lý hiện trường sạt lở taluy tại một con hẻm trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn.

Dựa vào lời kể của người dân sống tại khu vực này, vào khoảng 17h50 cùng ngày, bờ taluy dương trong con hẻm trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn đổ ập xuống đường bê tông bên dưới.

Tại hiện trường, khối lượng lớn đất đá từ phía trên tràn xuống, vùi lấp đường đi dài gần 5m của người dân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vách taluy này từng được một hộ dân kè, gia cố bằng đá chẻ, cao khoảng 3m, dài hơn 5m. Theo lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang phối hợp cùng người dân di chuyển đất đá, khắc phục sự cố và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

Tàu cá bốc cháy dữ dội khi neo đậu trên sông Nhật Lệ giữa trưa Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 11/9, tại khu vực bến đậu thôn Hà Thôn, phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-taluy-cao-3m-bat-ngo-o-sap-vui-lap-hem-dan-sinh-o-lam-ong-741714.html