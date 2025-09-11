Tàu cá bốc cháy dữ dội khi neo đậu trên sông Nhật Lệ giữa trưa

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 11/9, tại khu vực bến đậu thôn Hà Thôn, phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị).
Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 12h trưa 11/9, tại bến neo đậu thôn Hà Thôn (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra vụ cháy tàu cá, khiến nhiều người dân hoảng hốt.
Chiếc tàu bị cháy mang số hiệu QB.918xx của anh H.C (trú tại thôn Hà Thôn, phường Đồng Hới). Thời điểm xảy ra sự cố, tàu chỉ neo đậu, không có hoạt động đánh bắt, trên tàu cũng không có người.
Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng một ca nô chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Lực lượng Biên phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh cùng người dân tổ chức dập lửa.
Sau hơn 1 giờ nỗ lực, đến 13h10, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn nguy cơ lây lan sang các tàu thuyền khác đang neo đậu gần đó. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ việc.