Đổ xăng không trả tiền, tài xế ô tô phóng xe bỏ chạy khiến một nhân viên bị thương

Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy, người nhân viên đứng cạnh một chiếc sedan màu đen đang kiểm tra vòi bơm xăng ở Sơn Đông, Trung Quốc, vào ngày 16/11. Vài phút sau, chiếc xe ô tô bất ngờ tăng tốc rời khỏi trạm xăng với vòi bơm vẫn còn gắn trên xe.

1 giờ 36 phút trước Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

