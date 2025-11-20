Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được TRỜI chấm sổ vàng, giẫm trúng bạc, vận đại Phát Tài, tiền vào cửa trước, LỘC ập cửa sau

Bước qua tháng 10 âm lịch, tuổi Thìn sẽ khoảng thời gian bình yên, ngọt ngào. Công việc suôn sẻ, không gặp trở ngại hay khó khăn, hiệu quả công việc cao. Tam Hợp còn mách Thìn rằng nếu có khó khăn trong công việc thì sẽ có quý nhân là nam mệnh trẻ tuổi ra tay giúp bạn đúng lúc, cứu bạn một phen thoát khỏi sự thất bại.

Thiên tài chiếu sáng con đường tiền bạc của người tuổi Thìn. Bản mệnh sẽ có những sự kiện vui vẻ như bán nhà và chuyển nhà, trúng thưởng, nhặt được món đồ thất lạc của gia đình, tìm được người thân thất lạc. Các mối quan hệ cá nhân sẽ được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng mạng lưới quan hệ làm ăn kiếm tiền.

Bước qua tháng 10 âm lịch, có Thiên Ấn che chở, điềm báo tử vi cho thấy rằng người tuổi Tỵ có thể sẽ giành được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, những khó khăn chỉ càng tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện những góc khuất trong năng lực của mình.

Hỏa sinh Thổ, tình cảm của những chú Rắn có nhiều điểm sáng. Đường tình duyên của người độc thân khá đẹp, đào hoa vượng. Bạn có cơ hội gặp những đối tượng tốt, phù hợp với điều kiện của bản thân có thể qua giới thiệu, có người gặp qua công việc. Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau nên mối quan hệ tiến triển rất thuận lợi.

Con giáp tuổi Dậu

Bước qua tháng 10 âm lịch, tuổi Dậu có thiên hướng nghệ thuật, tố chất này giúp con giáp này tỏa sáng, nếu làm việc trong các lĩnh vực sáng tạo, thiết kế, sáng tác. Những tác phẩm của bản mệnh đưa ra có tính đột phá, độc đáo, được mọi người xung quanh ngưỡng mộ và bản thân cũng rất hài lòng.

Ngũ hành tương sinh nên đường tài lộc khá thuận lợi, cơ hội kiếm tiền tự tìm đến với con giáp này chứ không phải bôn ba vất vả nhiều như người khác. Tuổi Dậu chỉ cần nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn thì tài lộc sẽ dồi dào. Người làm công ăn lương nếu muộn cải thiện thu nhập có thể tìm kiếm nghề tay trái.

