Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trưa 20/11, Đội cảnh sát cơ động khu vực 1 Công an tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Dân (49 tuổi), nạn nhân của vụ sạt lở đất.

Cụ thể, chiều 19/11, ông Dân (ngụ đường số 10, Dốc Tình, xã Lạc Dương), làm việc trong nhà kính trồng hoa. Do trời mưa lớn, bờ taluy sau nhà kính bất ngờ sạt lở, vùi lấp ông Dân.

Đội cảnh sát cơ động khu vực 1(PK02) Công an tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm nạn nhân bị đất đá vùi lấp ở Dốc Tình, xã Lạc Dương - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng tới hiện trường, khẩn trương tìm kiếm.

Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động phối hợp với lực lượng địa phương đào bới, tìm kiếm Anh D. Sáng nay, chó nghiệp vụ cũng được huy động đến hiện trường phục vụ công tác tìm kiếm vị trí nạn nhân bị vùi lấp sâu dưới lớp đất đá.

Sau nhiều giờ nỗ lực, vào trưa 20/11, thi thể Anh D đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể ông Dân - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, những ngày qua, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã trực 100% quân số, chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ và thiên tai.

