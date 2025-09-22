Cảnh báo: 2 tân sinh viên TP.HCM mất liên lạc, được phát hiện tại tỉnh giáp biên giới

Đời sống 22/09/2025 17:01

Chỉ trong 3 ngày từ 17-20/9, hai tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam bị dụ dỗ và được phát hiện tại Tây Ninh trong tình trạng mất liên lạc với gia đình.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 22/9, đại diện Học viện Hàng không Việt Nam xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết, ngay sau sự việc, đơn vị đã lập tức phát cảnh báo đến toàn trường.

 

Theo cảnh báo phát đi, Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, trong những ngày gần đây, liên tiếp xuất hiện các chiêu trò giả mạo chương trình du học, việc làm và thực tập quốc tế nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên.

Chỉ trong 3 ngày, từ 17-20/9/2025, liên tiếp hai tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam đã bị dụ dỗ và được phát hiện tại Tây Ninh trong tình trạng mất liên lạc với gia đình. Rất may, nhờ sự phối hợp khẩn trương của gia đình, cơ quan chức năng và Học viện, các em sinh viên này đã được tìm thấy và đảm bảo an toàn.

Cảnh báo: 2 tân sinh viên TP.HCM mất liên lạc, được phát hiện tại tỉnh giáp biên giới - Ảnh 1
Học viện Hàng không Việt Nam vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Học viện khuyến cáo sinh viên và phụ huynh tuyệt đối không tin tưởng, tham gia các “chương trình quốc tế” không được xác thực; Chỉ tiếp nhận thông tin từ website, fanpage chính thức hoặc giảng viên, cố vấn học tập của Học viện.

Đại diện Học viện khẳng định: “An toàn của sinh viên luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi triển khai hệ thống cảnh báo sớm, kênh hỗ trợ trực tuyến và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để bảo vệ sinh viên”.

Học viện đồng thời kêu gọi báo chí và cộng đồng xã hội lan tỏa thông điệp cảnh giác, ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, góp phần bảo vệ sinh viên trên phạm vi toàn quốc.

5 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ùn tắc nghiêm trọng

5 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ùn tắc nghiêm trọng

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào trưa 22/9 trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn qua khu vực cầu vượt Điềm Thụy (Thái Nguyên), khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

