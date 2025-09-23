Thêm vụ xe bồn va chạm xe máy ở Hà Nội, cô gái tử vong tại chỗ

Đời sống 23/09/2025 13:15

Ngày 23/9, Đội CSGT đường bộ số 10 thuộc Phòng CSGT Hà Nội phối hợp Công an xã Mỹ Đức (Hà Nội) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 8h10 ngày 23/9, tài xế B.V.T. (SN 1987) điều khiển xe bồn trộn bê tông biển kiểm soát 28C-084.XX, khi lưu thông qua ngã 5 Tế Tiêu theo hướng đi Hương Sơn (Mỹ Đức) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cụ thể, quá trình lưu thông, xe bồn đã va chạm với xe máy không gắn biển số do chị N.T.H. (SN 1996, người địa phương) điều khiển. Sau va chạm, chị H. bị xe bồn cán tử vong thương tâm, xe máy biến dạng.

Thêm vụ xe bồn va chạm xe máy ở Hà Nội, cô gái tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, ngay khi nhận thông tin, Đội CSGT số 10 cử lực lượng cùng công an xã đến phân luồng giao thông, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe bồn theo quy định để củng cố hoàn thiện hồ sơ.

 

Siêu bão số 9 Ragasa giật cấp 17, tốc độ khoảng 20km/h đang ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sắp "va" vào khối không khí khô gây tác động đặc biệt.

