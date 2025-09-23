Công an đang vào cuộc điều tra vụ việc nam thanh niên đạp vào bụng thai phụ và buông lời thách thức 'Biết tao là ai không?'.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 23/9, chị Lê Thị Kim N. (35 tuổi, trú phường Tuy Hòa) – người phụ nữ mang thai 4 tháng bị một nam thanh niên hành hung cho biết, tối 22/9, có một phụ nữ tự xưng là mẹ của thanh niên này đã tìm đến quán để xin lỗi. Theo lời chị N., khoảng 19h, trời mưa lớn, người phụ nữ mặc áo mưa vừa khóc vừa nói: “Cô không có mạng xã hội nên không biết sự việc, chỉ khi công an đến nhà mới hay, nên vội chạy xuống xin lỗi con. Con dại cái mang, cô sẽ dẫn con đi khám và chịu toàn bộ viện phí”.



Chê mì tôm đắt, người đàn ông xăm trổ tấn công 2 phụ nữ - Ảnh: VTC News Tuy nhiên, chị N. cho biết chỉ có mẹ của thanh niên đến xin lỗi, còn người trực tiếp hành hung vẫn chưa xuất hiện, thậm chí còn tiếp tục đe dọa. “Khi tôi đăng clip lên mạng xã hội, người này gọi điện hăm dọa, bắt gỡ xuống, nếu không thì sẽ không yên ổn bán hàng” – chị N. nói.

Hiện chị N. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Đại diện bệnh viện xác nhận, sản phụ nhập viện lúc gần 2h sáng 21/9 trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng dưới và chậu hông. Các bác sĩ sản khoa chuẩn đoán chị N. bị động thai khi đang mang thai 17 tuần, có nguy cơ sẩy thai do bị đánh và yêu cầu nhập viện dưỡng thai. Hiện, Công an phường Tuy Hòa đã vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi của đối tượng. Nam thanh niên vung chân đạp vào mẹ con chị L.T.K.N. - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 2 giờ 12 phút ngày 21/6, 1 thanh niên đến tiệm tạp hóa của chị để mua 3 gói mì Omachi. Sau khi chị N. thông báo hết 30.000 đồng, thanh niên này nói: "Bán mắc dữ". Chị N. đáp lại: "Hồi giờ vậy chứ không mắc đâu". Ngay lập tức, thanh niên nổi nóng, liên tiếp đạp thẳng vào bụng chị N. "Tôi đang mang thai 4 tháng nhưng vẫn bị thanh niên này đạp vào bụng. Đối tượng sau đó tiếp tục chửi bới, ném dép về phía tôi và liên tục hăm dọa: "Biết tao là ai không?". Mẹ tôi can ngăn cũng bị đối tượng hành hung" – chị N. nói. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên xác nhận, thai phụ nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng dưới và hông chậu. Các bác sĩ sản khoa chẩn đoán chị N. bị động thai khi đang mang thai 17 tuần, có nguy cơ sẩy thai do bị đánh và yêu cầu nhập viện dưỡng thai. Một lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa xác nhận đang vào cuộc làm rõ vụ việc.

