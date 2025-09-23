Phát hiện đôi dép tông ở gần giếng nước sau nhà, nghi ông V bị ngã xuống giếng, người nhà đã dùng dây mò và thấy có người.

Sáng 23/9, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Lương Sơn, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, chiều tối 22/9 đơn vị đã bàn giao thi thể ông B.V.V., cho cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và gia đình mai táng.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 22/9, ông B.V.V. (SN 1959, trú tại xã Cao Dương, Phú Thọ) được phát hiện bị ngã xuống giếng sâu. Tại hiện trường, giếng nước sâu khoảng 10m (có 3m nước), miệng giếng hẹp với đường kính chỉ khoảng 40cm.

Ông V. được cứu đưa lên từ giếng sâu nhưng đã tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Phú Thọ, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Lương Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Cao Dương và gia đình triển khai phương án cứu hộ nạn nhân.

Tại hiện trường, giếng nước của gia đình ông V đang dùng sâu khoảng 10m, hơn 3m nước nhưng thành giếng chỉ cao khoảng 40cm, không có nắp đậy.

Giếng nước nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Phú Thọ

Đến 16 giờ 40 phút, bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, các chiến sĩ đã đưa được thi thể ông V lên và bàn giao cho cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm theo quy định trước khi bàn giao cho gia đình mai táng.

Tài xế taxi kể lại phút thót tim chở sản phụ sinh con ngay trên xe Một sản phụ bất ngờ sinh con ngay trên taxi khi đang được đưa đến bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh, nhanh nhẹn của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-nguoi-an-ong-nga-xuong-gieng-sau-10m-tu-vong-742550.html