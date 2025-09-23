Tài xế taxi kể lại phút thót tim chở sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ bất ngờ sinh con ngay trên taxi khi đang được đưa đến bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh, nhanh nhẹn của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 7h sáng 21/9, anh Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi, trú tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều) nhận chở một sản phụ tên T. cùng mẹ đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Khi xe lăn bánh được chừng vài cây số, chị T. đau bụng dữ dội, dấu hiệu chuyển dạ rõ rệt.

Ý thức được sự cấp bách, anh Tùng vừa lái xe vừa trấn an, cố gắng đưa khách tới bệnh viện nhanh nhất.

Khi đến địa phận xã Hồng Thái Đông, sản phụ không thể chờ thêm. Chị sinh con ngay trên ghế sau chiếc taxi, trong sự hỗ trợ của người mẹ đi cùng.

Không hoảng loạn, anh Tùng lập tức đánh lái thẳng tới Trạm Y tế xã, hô hoán nhân viên y tế ra hỗ trợ. Nhờ can thiệp kịp thời, em bé được lau rửa, cắt rốn an toàn trước khi cùng mẹ tiếp tục được chuyển tới bệnh viện chuyên khoa.

Tài xế Tùng (Quảng Ninh) đưa sản phụ đến bệnh viện

Theo thông tin từ báo Dân trí sáng 22/9, anh Thanh Tùng (SN 1999, phường Bình Khê, Quảng Ninh) cho hay, sự việc diễn ra vào sáng sớm ngày hôm qua.

Gần 6h ngày 21/9, anh Tùng nhận được cuộc gọi của khách quen chở đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vì có dấu hiệu đau bụng khi đang mang thai 38 tuần. Vì chỉ cách nhà sản phụ khoảng 7km nên anh Tùng nhanh chóng có mặt đón khách. Đi cùng sản phụ khi ấy còn có người mẹ. Sản phụ cũng đã chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng cho việc sinh nở.

“Lúc ấy, sản phụ có chia sẻ mới chỉ hơi đau bụng, vẫn còn nói chuyện một cách bình thường. Tuy nhiên, sau khi lên xe ít phút, sản phụ đau bụng mạnh hơn và hốt hoảng nói rằng hình như đứa bé đang chui ra”, anh Tùng kể.

Lúc ấy, anh Tùng mới lái đi được nửa đường. Người mẹ của chị bất đắc dĩ trở thành bà đỡ, đỡ cho con sinh ngay trên xe taxi. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh khiến anh Tùng cũng cảm thấy hốt hoảng.

Theo nam tài xế, vì lo lắng nên mẹ của sản phụ liên tục hỏi đã đi đến đâu rồi. Nghe lời thúc giục, anh không ngừng bấm còi xin đường, đi với tốc độ nhanh nhưng tập trung quan sát để đảm bảo di chuyển an toàn. Vì sản phụ đã sinh con nên anh quyết định đưa chị đến trung tâm y tế gần nhất.

Nam tài xế cho biết, bản thân chưa lập gia đình, nghe thấy tiếng trẻ con chào đời trên xe là một cảm xúc rất đặc biệt. "Lúc ấy tôi thở phào nhẹ nhõm và cảm nhận được niềm vui khi một sinh linh bé nhỏ chào đời. Chuyến xe hôm qua cũng là chuyến xe căng thẳng nhất tôi từng đi", anh kể.

Cũng theo anh Tùng, vị khách là người quen của anh, sinh con lần này là lần thứ ba. Có lẽ vì thế mà quá trình vượt cạn diễn ra nhanh chóng, chỉ trong 30 phút.

Anh Tùng theo nghề lái taxi được 2 năm. Đây là lần đầu tiên trải qua cảm giác hồi hộp pha lẫn lo âu khi thấy sản phụ sinh con trên xe. Trước đó không lâu, anh từng chở một sản phụ đi sinh và vỡ ối ngay trên xe. Anh cho biết, dù phát sinh những tình huống bất ngờ như vậy, anh vẫn vui vẻ phục vụ khách, không từ chối chở bất cứ ai.

"Tôi đặt tình huống khách hàng như người nhà của mình, khi khách cần gấp mà mình lại cân nhắc lựa chọn thì không nên", anh Tùng nói. 

