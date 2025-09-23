Danh tính kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách ở chung cư mini tại Hà Nội

Đời sống 23/09/2025 05:30

Rạng sáng 13/9, Nguyễn Đức Hà sàm sỡ chị L.L.T.H. (33 tuổi, trú ở phường Ngọc Hà), cướp túi xách chứa iPhone 15 cùng 3,7 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Ngọc Hà bắt giữ Nguyễn Đức Hà (38 tuổi, ở phường Bồ Đề, Hà Nội), nghi phạm gây ra các vụ sàm sỡ phụ nữ và cướp giật tài sản trên địa bàn.

Trước đó, tối 14/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị nam thanh niên sàm sỡ và cướp túi xách tại phường Ngọc Hà, khiến dư luận bức xúc. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định thủ phạm là Nguyễn Đức Hà.

Danh tính kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách ở chung cư mini tại Hà Nội - Ảnh 1
Nguyễn Đức Hà - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận rạng sáng 13/9 đã điều khiển xe máy Vision màu xám tháo biển số, mặc áo chống nắng đen, đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm để ngụy trang, lang thang tìm phụ nữ đi đêm.

Khi đến phố Phan Kế Bính, Hà đã sàm sỡ chị L.L.T.H. (33 tuổi, trú ở phường Ngọc Hà) rồi cướp túi xách chứa iPhone 15 cùng 3,7 triệu đồng. Trên đường bỏ chạy, đối tượng còn giở trò tương tự với một phụ nữ khác ở phường Văn Miếu.

Sau đó, Hà phi tang túi xách và đồ ngụy trang xuống sông Hồng.

