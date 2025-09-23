Bước sang tháng 8 âm lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 11:30

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tiền bạc đủ đầy, cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Con giáp tuổi Dậu 

Tương Hình cho thấy tuổi Dậu có một ngày không may mắn, nên hãy cẩn thận. Sự nghiệp có thể gặp nhiều thách thức và trở ngại, vì vậy hãy kiên nhẫn và bền bỉ. Bạn cần giữ thái độ lạc quan, không nên quá tự trách bản thân khi gặp khó khăn. Thay vì than vãn, hãy tìm cách để giải quyết vấn đề.

Bạn nên chú ý tiết kiệm. Tài chính của bạn có thể gặp rủi ro, bao gồm trộm cắp, đột nhập nhà cửa và các khoản chi tiêu bất ngờ. Hãy chú ý đến an toàn, bảo quản tài sản cẩn thận, lập kế hoạch tài chính và dành riêng một khoản tiền dự phòng để ứng phó với những tình huống bất ngờ.

Bước sang tháng 8 âm lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ 

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Bước sang tháng 8 âm lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi 

Sự chân thành và tinh tế giúp tuổi Mùi ghi điểm mạnh mẽ từ cuối tháng. Tại nơi làm việc, một hành động nhỏ cũng có thể khiến bạn được cấp trên trọng dụng, mở rộng cơ hội thăng tiến.

Tài lộc ổn định, thậm chí còn nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân. Đường tình duyên ngọt ngào: người độc thân dễ gặp nhân duyên trong môi trường giao lưu, còn người có đôi được tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn, ấm áp.

Bước sang tháng 8 âm lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Kết thúc ngày 22/9, 3 con giáp ôm trọn may mắn, tiền tỷ rót đầy túi, sự nghiệp được đà tiến xa, giàu có vô biên

Kết thúc ngày 22/9, 3 con giáp ôm trọn may mắn, tiền tỷ rót đầy túi, sự nghiệp được đà tiến xa, giàu có vô biên

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lạ lùng đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu đồng

Lạ lùng đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu đồng

Tâm sự 49 phút trước
Thấy vợ bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Thấy vợ bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tâm sự 53 phút trước
Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Thế giới 56 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi 1 câu khiến cả 2 nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi 1 câu khiến cả 2 nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Tâm sự 58 phút trước
Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang

Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, tôi đau lòng tột cùng

Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, tôi đau lòng tột cùng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Xoài: "Ông vua trái cây nhiệt đới" và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Xoài: "Ông vua trái cây nhiệt đới" và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Từ 1/8 đến 10/8 âm lịch, 3 con giáp vận trình khởi sắc, vàng đổ đầy két, sự nghiệp phất lên giàu sụ, liên tục đón nhận tin vui

Từ 1/8 đến 10/8 âm lịch, 3 con giáp vận trình khởi sắc, vàng đổ đầy két, sự nghiệp phất lên giàu sụ, liên tục đón nhận tin vui

Liên tiếp 5 ngày tới (23, 24, 25, 26 và 27/9), 3 con giáp chính thức thoát cảnh nghèo, tài khoản tăng tiền vù vù không có điểm dừng, mua biệt thự sắm siêu xe

Liên tiếp 5 ngày tới (23, 24, 25, 26 và 27/9), 3 con giáp chính thức thoát cảnh nghèo, tài khoản tăng tiền vù vù không có điểm dừng, mua biệt thự sắm siêu xe

Từ ngày 2/8 đến 15/8 âm lịch, 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết

Từ ngày 2/8 đến 15/8 âm lịch, 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết

Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn

Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn