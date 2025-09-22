Từ ngày 1/10 dương lịch trở đi, 3 con giáp mở cửa đón THẦN TÀI, chính thức hết khổ, tiền về chật túi, giàu có vang danh

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau gom tiền vét bạc, chạm đỉnh giàu sang.

Con giáp tuổi Tuất 

Đường sự nghiệp của tuổi Tuất rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho tuổi Tuất không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

Con giáp tuổi Hợi

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Con giáp tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi có thể gặp nhiều may mắn, nhận được sự trợ giúp của những người có địa vị trong tháng. Con giáp này là người sống thực tế, điềm tĩnh, có tinh thần trách nhiệm cao nên được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp kính nể. Bản mệnh luôn kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Tuổi Mùi có thể hơi hướng nội so với những con giáp khác nhưng điều này không khiến bản mệnh gặp khó khăn trong việc kết nối với những người xung quanh.

Tuổi Mùi thường âm thầm hỗ trợ người thân, bạn bè, đồng nghiệp nên luôn được mọi người yêu mến. Tính cách điềm tĩnh giúp bản mệnh nhận được sự tôn trọng, tin tưởng của mọi người. Khi gặp khó khăn, tuổi Mùi sẽ nhận được sự trợ giúp tích cực từ những người xung quanh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

