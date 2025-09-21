Đúng 00 giờ ngày 23/9, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, vận trình xuôi thuận, công thành danh toại, thuận đường tiến thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Ba ngày 23/9, đường tài lộc của tuổi Tuất nhanh chóng khởi vượng, tiền bạc đến từ nhiều nguồn. Tuy cuộc sống đang dư dả nhưng không có nghĩa là bản mệnh được ngồi không hưởng lợi mà cần năng động, làm việc chăm chỉ, tận dụng tốt cơ hội để tăng thu nhập.

Trên phương diện tình cảm, có lẽ tuổi Tuất đang thể hiện sự nhiệt tình quá mức khiến đối phương cảm thấy bản mệnh có phần vồ vập thái quá và chưa đủ chín chắn. Lời khuyên cho con giáp này là nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, có chừng mực để đối phương thoải mái hơn và từ từ tiếp nhận bản mệnh.

Thời gian này, con đường sự nghiệp của tuổi Tuất cũng đang trong giai đoạn ổn định, không có nhiều tiến triển. Con giáp này làm việc đều đều nhưng không có người nâng đỡ nên chỉ duy trì ở trạng thái ổn định, chưa có bước đột phá.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ đón nhận vận may tài lộc dồi dào, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, giáo dục hoặc truyền thông. Sự sáng tạo và linh hoạt giúp bạn dễ dàng chinh phục khách hàng và đối tác. Những ai đang kinh doanh sẽ thấy dòng tiền chảy mạnh mẽ nhờ các hợp đồng mới hoặc sự gia tăng nhu cầu thị trường.

Tuổi Mão trong tháng này hãy tận dụng sự khéo léo trong giao tiếp để xây dựng lòng tin với đối tác. Tháng này là thời điểm tốt để đầu tư vào các dự án sáng tạo hoặc quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân và tránh chia sẻ kế hoạch kinh doanh quá sớm.

Dự báo tài lộc tuổi Mão sẽ thấy con đường tài chính ổn định, có khả năng tích lũy được khoản tiền lớn từ các nguồn thu nhập chính và phụ.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi thứ Ba ngày 23/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay đã chạm nhiều cột mốc quan trọng.

Ngày thứ Ba ngày 23/9 tuổi Hợi xa cách người, thế nhưng bạn luôn biết cách vun vén mối quan hệ hiện tại rất tốt.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi công danh đạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Tình cảm: Trong tình yêu, có được niềm vui mới khi làm việc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, thoải mái với công việc, thu nhập được gia tăng đáng kể.

Sức khoẻ: Đón nhận nhiều niềm vui, bỏ qua các áp lực công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!