Từ ngày 22/9 đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài ban PHƯỚC, dắt tay đến miền đất hứa, giàu sang sung túc, tiền của dư dôi, đổi đời thành công

Tuổi Tỵ có được sự nâng đỡ của Thực Thần nên thứ 6 này mọi việc suôn sẻ, thuận lợi. Với sự thông minh, nhạy bén và linh hoạt vốn có, sẽ gặp nhiều cơ hội để tỏa sáng trong công việc và cuộc sống.

Nếu có thông tin nào bạn cần thu thập vì bất kỳ lý do gì, hãy bắt tay vào thực hiện luôn ngay khi có thể. Cơ hội nhiều khi không có nhiều, nếu bạn bỏ lỡ thì phải chờ đợi trong một thời gian dài.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần

Bước vào tháng 10, tuổi Dần gặp nhiều thuận lợi khi có người nâng đỡ, tạo điều kiện để họ tiến xa trong sự nghiệp. Công việc đang bận rộn, song càng vất vả bao nhiêu thì kết quả nhận lại càng xứng đáng bấy nhiêu.

Thu nhập tăng nhanh nhờ lương thưởng, hợp đồng mới hay nguồn thu từ kinh doanh bên ngoài. Tuổi Dần vốn không ngại thử thách, khi có cơ hội họ sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức, từ đó nhận về khoản lợi nhuận ngoài mong đợi.

Điểm đáng chú ý là trong giai đoạn này, tuổi Dần có xu hướng ưu tiên tích lũy tài sản bền vững. Việc mua nhà, mua đất không chỉ là mơ ước mà còn là kế hoạch cụ thể được họ thực hiện ngay từ cuối năm nay. Chính nhờ sự kiên định và quyết đoán, tuổi Dần nhanh chóng chạm tay đến thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!