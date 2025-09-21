Nam diễn viên nổi tiếng Đài Loan Trần Quang Tiền được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng hôm 19/9.

Theo thông tin từ VietNamNet, dẫn tin từ China Times, nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) Trần Quang Tiền được tìm thấy trong tình trạng tử vong tại căn nhà của mình vào ngày 19/9. Cái chết bất ngờ của nam diễn viên ở tuổi 55 gây chấn động dư luận.

Cơ quan công an cho biết, trong sáng cùng ngày, một người bạn thân của Quang Tiền đã báo cảnh sát sau nhiều ngày không thể liên lạc với anh. Lực lượng chức năng buộc phải phá khóa cửa để vào trong và phát hiện diễn viên đã không còn dấu hiệu sống. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết vẫn chưa được công bố chính thức.

Hiện trường không có dấu hiệu bất thường nào, do đó cảnh sát bước đầu đã loại bỏ khả năng xảy ra tội phạm. Tin tức về sự ra đi của Trần Quang Tiền đã làm giới showbiz Đài Loan và khán giả hâm mộ bất ngờ. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã không giấu được sự bàng hoàng trước sự mất mát này.

Trần Quang Tiền là nam diễn viên có tiếng tại Đài Loan, Trung Quốc. Anh được nhiều khán giả biết tới sau khi tham gia các phim ăn khách như David Loman hay Siêu cấp thiên binh... Những năm gần đây, diễn viên dần rút lui khỏi làng giải trí, chuyển hướng hoạt động trên mạng xã hội và kinh doanh.

Trần Quang Tiền từng liên tục vướng tranh cãi khi công khai chỉ trích ngôi sao Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài Trần Quán Lâm, cáo buộc anh bạo hành vợ là Tạ Tâm Di. Thậm chí, Quang Tiền còn khẳng định hai vợ chồng Trần Quán Lâm có quan hệ tình ái phức tạp với người thứ ba.

Vợ chồng Trần Quán Lâm sau đó đệ đơn kiện, yêu cầu đối phương công khai xin lỗi. Phía luật sư khẳng định những phát ngôn của Trần Quang Tiền là bịa đặt, xúc phạm danh dự, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hình ảnh và sự nghiệp của Trần Quán Lâm cũng như uy tín gia đình, nên phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự.

Cuối cùng, tòa tuyên Trần Quang Tiền phạm tội phỉ báng, buộc bồi thường tổng cộng 500.000 Đài tệ cho vợ chồng Trần Quán Lâm, đồng thời phải công khai xin lỗi.

