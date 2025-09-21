Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Sao quốc tế 21/09/2025 13:02

Nam diễn viên nổi tiếng Đài Loan Trần Quang Tiền được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng hôm 19/9.

Theo thông tin từ VietNamNet, dẫn tin từ China Times, nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) Trần Quang Tiền được tìm thấy trong tình trạng tử vong tại căn nhà của mình vào ngày 19/9. Cái chết bất ngờ của nam diễn viên ở tuổi 55 gây chấn động dư luận.

Cơ quan công an cho biết, trong sáng cùng ngày, một người bạn thân của Quang Tiền đã báo cảnh sát sau nhiều ngày không thể liên lạc với anh. Lực lượng chức năng buộc phải phá khóa cửa để vào trong và phát hiện diễn viên đã không còn dấu hiệu sống. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết vẫn chưa được công bố chính thức.

Hiện trường không có dấu hiệu bất thường nào, do đó cảnh sát bước đầu đã loại bỏ khả năng xảy ra tội phạm. Tin tức về sự ra đi của Trần Quang Tiền đã làm giới showbiz Đài Loan và khán giả hâm mộ bất ngờ. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã không giấu được sự bàng hoàng trước sự mất mát này.

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng - Ảnh 1

Trần Quang Tiền là nam diễn viên có tiếng tại Đài Loan, Trung Quốc. Anh được nhiều khán giả biết tới sau khi tham gia các phim ăn khách như David Loman hay Siêu cấp thiên binh... Những năm gần đây, diễn viên dần rút lui khỏi làng giải trí, chuyển hướng hoạt động trên mạng xã hội và kinh doanh.

 

Trần Quang Tiền từng liên tục vướng tranh cãi khi công khai chỉ trích ngôi sao Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài Trần Quán Lâm, cáo buộc anh bạo hành vợ là Tạ Tâm Di. Thậm chí, Quang Tiền còn khẳng định hai vợ chồng Trần Quán Lâm có quan hệ tình ái phức tạp với người thứ ba.

Vợ chồng Trần Quán Lâm sau đó đệ đơn kiện, yêu cầu đối phương công khai xin lỗi. Phía luật sư khẳng định những phát ngôn của Trần Quang Tiền là bịa đặt, xúc phạm danh dự, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hình ảnh và sự nghiệp của Trần Quán Lâm cũng như uy tín gia đình, nên phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự.

Cuối cùng, tòa tuyên Trần Quang Tiền phạm tội phỉ báng, buộc bồi thường tổng cộng 500.000 Đài tệ cho vợ chồng Trần Quán Lâm, đồng thời phải công khai xin lỗi.

"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

Phó Sơn Hải chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Châu Kỳ Hiệp của Ôn Thụy An - tác giả nổi tiếng về truyện kiếm hiệp. Tuy nhiên Phó Sơn Hải đang trở thành tâm điểm bàn luận, không phải vì nội dung, mà bởi loạt cảnh quay hớ hênh.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Quang Tiền sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trần Kiều Ân tiết lộ góc khuất hôn nhân với chồng thiếu gia kém 9 tuổi

Trần Kiều Ân tiết lộ góc khuất hôn nhân với chồng thiếu gia kém 9 tuổi

Triệu Lệ Dĩnh tức giận khi con trai 6 tuổi bị chụp lén

Triệu Lệ Dĩnh tức giận khi con trai 6 tuổi bị chụp lén

Bạch Kính Đình được khen dùng diễn xuất nâng tầm trong 'Ngày Không Ngủ'

Bạch Kính Đình được khen dùng diễn xuất nâng tầm trong 'Ngày Không Ngủ'

Xa Thi Mạn thừa nhận mẹ đang chống chọi căn bệnh ung thư

Xa Thi Mạn thừa nhận mẹ đang chống chọi căn bệnh ung thư

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án

Đời sống 16 phút trước
Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Sao quốc tế 20 phút trước
Va chạm với xe tải chở cát, 7 người trong gia đình tử vong tại chỗ

Va chạm với xe tải chở cát, 7 người trong gia đình tử vong tại chỗ

Thế giới 36 phút trước
Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM

Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Bị bắt rửa 10 mâm bát, dâu trẻ đập tan tành, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói

Bị bắt rửa 10 mâm bát, dâu trẻ đập tan tành, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Giúp việc mang bầu, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Giúp việc mang bầu, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trần Kiều Ân tiết lộ góc khuất hôn nhân với chồng thiếu gia kém 9 tuổi

Trần Kiều Ân tiết lộ góc khuất hôn nhân với chồng thiếu gia kém 9 tuổi

Triệu Lệ Dĩnh tức giận khi con trai 6 tuổi bị chụp lén

Triệu Lệ Dĩnh tức giận khi con trai 6 tuổi bị chụp lén

Bạch Kính Đình được khen dùng diễn xuất nâng tầm trong 'Ngày Không Ngủ'

Bạch Kính Đình được khen dùng diễn xuất nâng tầm trong 'Ngày Không Ngủ'