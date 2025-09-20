Bạch Kính Đình được khen dùng diễn xuất nâng tầm trong 'Ngày Không Ngủ'

Lên sóng từ hôm 17/9, Ngày Không Ngủ nhanh chóng trở thành hiện tượng được các khán giả yêu phim Hoa ngữ quan tâm bậc nhất. Thành công của tác phẩm này đến nhờ nội dung đậm chất hình sự Hồng Kông xen lẫn trinh thám vô hạn lưu mới mẻ hấp dẫn, cùng với đó là diễn xuất ấn tượng trong mọi khung hình của dàn cast nói chung và đặc biệt là Bạch Kính Đình nói riêng.

Mới đây nhất, phân cảnh nam chính Đinh Kỳ (Bạch Kính Đình) bị trúng đạn đang cực kỳ viral trên các nền tảng mạng xã hội. Anh thể hiện nhưng biểu cảm cực kỳ chân thực như thâm tím môi, thở gấp, ánh mắt như mất dần nhận thức và nổi cả gân trán, khiến khán giả cảm thấy đây không phải là diễn mà anh chàng như thể thực sự bị bắn.

Sau khi xem phân đoạn này, rất nhiều khán giả đã dành những lời có cánh cho Bạch Kính Đình. Họ nói rằng với một diễn viên diễn tốt như vậy, chỉ cần nhìn hình ảnh hay từng đoạn clip ngắn là đã có thể đồng cảm, không cần phải xem toàn bộ tập phim để nắm được ngữ cảnh. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định Bạch Kính Đình đã dùng diễn xuất để để nâng tầm visual của bản thân.

Trước những lời khen ngợi, Bạch Kính Đình đã phản hồi khiêm tốn: “Không đến mức đó đâu”.

“Ngày không ngủ” là bộ phim hình sự, trinh thám có yếu tố kỳ ảo, khoa học viễn tưởng. Cảnh sát Đinh Kỳ (Bạch Kính Đình) bất ngờ phát hiện bản thân sở hữu năng lực đặc biệt là quay ngược thời gian. Nhưng năng lực này có hạn, chỉ có thể quay ngược tối đa 24 giờ và chỉ có 5 lần kích hoạt trong một ngày.

Nhờ năng lực siêu phàm, Đinh Kỳ đã thành công giải quyết nhiều vụ án khó khăn, thay đổi vận mệnh của nạn nhân và được mệnh danh là “thần phá án”. Song, một chuỗi vụ án mới với những phương pháp phạm tội hoàn hảo, không thể tìm ra chứng cứ, đã khiến Đinh Kỳ nghi ngờ tội phạm cũng có thể quay ngược thời gian giống mình.

“Ngày không ngủ” cũng đánh dấu màn tái hợp của Bạch Kính Đình với đạo diễn Lưu Chương Mục - người từng chỉ đạo bộ phim ăn khách “Nam lai Bắc vãng” có Bạch Kính Đình đóng chính.

Dù “Ngày không ngủ” theo đuổi đề tài kén khán giả, nhưng tác phẩm vẫn được kỳ vọng là một dấu ấn trong sự nghiệp của Bạch Kính Đình.

Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1993 nổi tiếng với nhiều phim như “Khó dỗ dành”, “Nam lai Bắc vãng”, “Trường phong độ”, “Khai đoan”...

