Trần Kiều Ân tiết lộ góc khuất hôn nhân với chồng thiếu gia kém 9 tuổi

Đối mặt với việc vợ muốn ly hôn, Alan cảnh báo vợ suy nghĩ thật kỹ và quay mặt đi bật khóc. Alan thừa nhận, anh thực sự đau lòng khi nghĩ vợ đòi chia tay và dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn trong cuộc sống lứa đôi.

Mới đây, Trần Kiều Ân thú nhận, bên cạnh những ngọt ngào và hạnh phúc, vợ chồng cô cũng không tránh khỏi những bất hòa, cãi vã như mọi cặp đôi khác. Đỉnh điểm có lần mâu thuẫn gay gắt, Trần Kiều Ân tức giận đòi ly hôn.

Họ khuyên nữ diễn viên sinh năm 1979 nên giữ bình tĩnh, đừng nói những lời tổn thương đối phương khi nóng giận. Trần Kiều Ân cũng nhận ra sai lầm của mình và hứa không đề cập tới chuyện ly hôn.

Anh nói: “Chúng tôi đã rất vất vả để có được hạnh phúc hôm nay. Giờ đây, chỉ một lần cãi nhau, cô ấy đã đòi chia tay”. Thổ lộ của Alan nhận được sự đồng tình của các khách mời trong chương trình.

Trần Kiều Ân (SN 1979) được mệnh danh là "nữ hoàng phim thần tượng" Đài Loan (Trung Quốc) sau thành công của các dự án đình đám như: Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em, Tiếu ngạo giang hồ, Vẫn cứ thích em, Đẳng cấp quý cô…

Không chỉ nổi tiếng bởi những vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh, Trần Kiều Ân còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc. Cô được gọi là chị đẹp không tuổi của làng giải trí Trung Quốc. Ở tuổi 46, Trần Kiều Ân vẫn sở hữu dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú.

Trần Kiều Ân và chồng, Alan Chen, bén duyên từ năm 2019, khi họ tham gia ghi hình chương trình truyền hình thực tế Meeting Mr. Right. Sự chân thành và chăm chút của Alan khiến Trần Kiều Ân dần cảm động.

Trần Kiều Ân và Alan chính thức về sống chung từ giữa năm 2020. Alan cũng chuyển hẳn sang Đài Loan (Trung Quốc) sinh sống và làm việc để được ở gần Trần Kiều Ân. Anh rất cưng chiều Kiều Ân và luôn làm cô bất ngờ với những món quà đặc biệt trong các dịp kỷ niệm, sinh nhật.

Kể từ khi hò hẹn với Alan, Trần Kiều Ân cũng không còn thiết tha với những hoạt động trong làng giải trí. Cô từ chối nhiều kịch bản phim và cho biết chỉ nhận vai khách mời với công việc có thời lượng ghi hình ngắn vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Trần Kiều Ân xác nhận kết hôn với Alan vào năm 2022. Tháng 9/2024, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng, lãng mạn tại Malaysia (quê nhà của chú rể). Sau hôn lễ, Trần Kiều Ân không vội quay trở lại công việc, tiếp tục tận hưởng cuộc sống bên chồng. Người đẹp xứ Đài thú nhận bản thân chưa đủ kiên nhẫn để hòa hợp với trẻ em nên tạm hoãn chuyện sinh nở.