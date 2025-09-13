Khán giả 'sốc' với vẻ ngoài khác lạ của Trần Kiều Ân

Trần Kiều Ân mới đây bất ngờ viral trên nền tảng TikTok vì một đoạn clip ghi lại nhan sắc khác lạ của nữ diễn viên.

Trần Kiều Ân mới đây bất ngờ viral trên nền tảng TikTok vì một đoạn clip ghi lại nhan sắc khác lạ của nữ diễn viên. Trong đoạn clip, Trần Kiều Ân xuất hiện với mái tóc điểm bạc, gương mặt không phấn son và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Cư dân mạng hoang mang bởi cô vốn nổi tiếng bởi nhan sắc không tuổi, dù gần 50 vẫn cứ như mới ngoài 30.

Dưới phần bình luận của đoạn clip ngắn, bên cạnh vô số bình luận thể hiện sự tiếc nuối, ngỡ ngàng trước nhan sắc của huyền thoại tuổi thơ một thời thì số khác lại cho rằng đây là tạo hình phim mới của cô. Nhìn vào kiểu tóc và phục trang thì có thể, những bình luận này là sự thật bởi lẽ mới chỉ cách đây vài ngày, nữ diễn viên vẫn còn đăng tải những hình ảnh trẻ đẹp trên trang cá nhân.

Dù vậy, vẫn có vô số bình luận bày tỏ sự hụt hẫng vì tuổi thơ một thời của họ đã đến tuổi đóng vai các bà, các mẹ, không còn là nữ chính ngôn tình vạn người mê một thời.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm..

Trần Kiều Ân hơn chồng 9 tuổi. Alan tên thật là Tăng Vỹ Xương (SN 1988), không hoạt động showbiz, nhưng có ngoại hình điển trai, cao lớn không kém các tài tử điện ảnh. Ông xã Trần Kiều Ân được giới thiệu là thanh niên tài giỏi, gia thế khủng, sở hữu cả trực thăng riêng là người Malaysia gốc Hoa.

Những năm gần đây, Trần Kiều Ân gặp áp lực trong việc giữ gìn nhan sắc. Trong nhiều lần xuất hiện, nữ diễn viên gây sốc với gương mặt sưng phồng như chịu di chứng của việc phẫu thuật thẩm mỹ. Dẫu vậy, Trần Kiều Ân vẫn được khen trẻ trung hơn tuổi.

Trần Kiều Ân gặp lại Nguyễn Kinh Thiên, phim thần tượng 'Định Mệnh Anh Yêu Em' bất ngờ gây sốt Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày làm mưa làm gió trên màn ảnh châu Á với bộ phim Định Mệnh Anh Yêu Em, cặp đôi màn ảnh đình đám Trần Kiều Ân - Nguyễn Kinh Thiên vừa tái hợp trong một chương trình truyền hình thực tế mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khan-gia-soc-voi-ve-ngoai-khac-la-cua-tran-kieu-an-741870.html