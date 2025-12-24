'Vua võ thuật' Thành Long gây chú ý ở tuổi 71

Sao quốc tế 24/12/2025 12:22

Diễn viên "Bổ phong truy ảnh" Thành Long gây chú ý khi tham gia rước đuốc Thế vận hội Mùa đông Milan - Cortina 2026.

Vào ngày 22/12, Thành Long tham gia hoạt động rước đuốc Thế vận hội Mùa đông Milan - Cortina 2026 tại di tích thành cổ Pompeii ở Italy. Sự xuất hiện của ngôi sao 71 tuổi nhanh chóng thu hút chú ý.

Diễn viên mặc bộ đồng phục với màu trắng chủ đạo, tỏ ra hào hứng khi được rước đuốc. Trên đường di chuyển, ngôi sao hành động bất ngờ thể hiện túy quyền - những động tác võ thuật trong bộ phim kinh điển của ông, khiến đám đông chứng kiến trầm trồ thích thú.

Người hâm mộ giơ cao băng rôn "Jackie Chan" (tên tiếng Anh của Thành Long) cổ vũ nam diễn viên. Suốt hành trình rước đuốc, ông cũng nhiệt tình giao lưu, chụp ảnh với khán giả.

 

'Vua võ thuật' Thành Long gây chú ý ở tuổi 71 - Ảnh 1

Những hình ảnh Thành Long biểu diễn túy quyền khi rước đuốc tại Italy được lan truyền trên mạng, thu hút bàn luận. Dân mạng nhận xét dù đã ở tuổi thất tuần, ngôi sao hành động vẫn cho thấy thần sắc tốt. Những động tác võ thuật của ông vẫn nhanh nhẹn và điêu luyện, nhận được nhiều lời khen.

Trong một sự kiện gần đây, ngôi sao 71 tuổi cho biết sức khỏe đã giảm sút ít nhiều, thường đau đầu gối, mắt cá chân và vai khi ngồi lâu. Dù vậy, ông khẳng định vẫn hết mình với nghề, nói vui rằng mỗi khi đạo diễn hô "Action", mọi cơn đau đều tạm quên đi.

'Vua võ thuật' Thành Long gây chú ý ở tuổi 71 - Ảnh 2

Thành Long tiết lộ phải dùng cao dán mỗi tối để giảm đau, đôi khi đến mức kích ứng da, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông cho rằng "già đi cũng là một loại hạnh phúc" và mong muốn tiếp tục thử nghiệm nhiều dạng vai mới để khán giả không chỉ nhìn thấy mình ở hình ảnh diễn viên hành động.

Phẫn nộ trước tin đồn 'Thành Long qua đời'

Phẫn nộ trước tin đồn 'Thành Long qua đời'

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn “Thành Long qua đời ở tuổi 71”, kèm hình ảnh nam diễn viên nằm trên giường bệnh được tạo bằng công nghệ AI.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Long sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phẫn nộ trước tin đồn 'Thành Long qua đời'

Phẫn nộ trước tin đồn 'Thành Long qua đời'

Thành Long tạo dáng bên David Beckham 'gây bão' mạng xã hội

Thành Long tạo dáng bên David Beckham 'gây bão' mạng xã hội

Thành Long và danh ca Đặng Lệ Quân từng có mối tình 3 năm, tiết lộ lý do chia tay

Thành Long và danh ca Đặng Lệ Quân từng có mối tình 3 năm, tiết lộ lý do chia tay

Thành Long 'gây sốc' khi hôn môi đồng nghiệp nam ngay trên sân khấu

Thành Long 'gây sốc' khi hôn môi đồng nghiệp nam ngay trên sân khấu

Tiết lộ tai nạn kinh hoàng từng suýt cướp mạng sống của Thành Long

Tiết lộ tai nạn kinh hoàng từng suýt cướp mạng sống của Thành Long

Phim Thành Long lập kỷ lục phòng vé, thay đổi định kiến 'chỉ là sao võ thuật' trong mắt khán giả

Phim Thành Long lập kỷ lục phòng vé, thay đổi định kiến 'chỉ là sao võ thuật' trong mắt khán giả

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Đời sống 21 phút trước
Bỏ vợ đẹp con khôn để lấy người đàn bà thua kém mọi mặt, 2 năm sau tôi 'lặng người' khi biết lý do thật sự

Bỏ vợ đẹp con khôn để lấy người đàn bà thua kém mọi mặt, 2 năm sau tôi 'lặng người' khi biết lý do thật sự

Tâm sự 21 phút trước
Giận chồng qua nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi 'rụng rời' khi nghe tiếng quen thuộc phát ra từ dưới gầm giường

Giận chồng qua nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi 'rụng rời' khi nghe tiếng quen thuộc phát ra từ dưới gầm giường

Tâm sự Eva 31 phút trước
Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì 'hóa đá' nhìn kho báu lấp lánh rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì 'hóa đá' nhìn kho báu lấp lánh rơi xuống như mưa

Tâm sự 41 phút trước
Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

Sao quốc tế 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Cầm kết quả ADN con đúng là của mình nhưng mặt lại giống hàng xóm như đúc, tôi 'sốc tận óc' khi biết sự thật

Cầm kết quả ADN con đúng là của mình nhưng mặt lại giống hàng xóm như đúc, tôi 'sốc tận óc' khi biết sự thật

Tâm sự 46 phút trước
Thần Tài nhả vía sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Vợ bế đứa trẻ vừa mồ côi mẹ của nhân tình, nói 1 câu khiến chồng trào nước mắt vì hối hận

Vợ bế đứa trẻ vừa mồ côi mẹ của nhân tình, nói 1 câu khiến chồng trào nước mắt vì hối hận

Tâm sự 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Ô tô mất lái lao xuống mương, 2 vợ chồng tử vong tại chỗ do chấn thương nghiêm trọng

Ô tô mất lái lao xuống mương, 2 vợ chồng tử vong tại chỗ do chấn thương nghiêm trọng

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

Lý Á Bằng bất ngờ tạo nên kỳ tích sau bao năm kinh doanh chỉ lỗ không lãi

Lý Á Bằng bất ngờ tạo nên kỳ tích sau bao năm kinh doanh chỉ lỗ không lãi

Tống Uy Long yêu Triệu Kim Mạch từ cái nhìn đầu tiên trong phim mới của Cố Mạn

Tống Uy Long yêu Triệu Kim Mạch từ cái nhìn đầu tiên trong phim mới của Cố Mạn

Dương Dương và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi lộ chuyện đã từng hẹn hò

Dương Dương và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi lộ chuyện đã từng hẹn hò

Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân