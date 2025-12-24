'Vua võ thuật' Thành Long gây chú ý ở tuổi 71

Diễn viên "Bổ phong truy ảnh" Thành Long gây chú ý khi tham gia rước đuốc Thế vận hội Mùa đông Milan - Cortina 2026.

Vào ngày 22/12, Thành Long tham gia hoạt động rước đuốc Thế vận hội Mùa đông Milan - Cortina 2026 tại di tích thành cổ Pompeii ở Italy. Sự xuất hiện của ngôi sao 71 tuổi nhanh chóng thu hút chú ý.

Diễn viên mặc bộ đồng phục với màu trắng chủ đạo, tỏ ra hào hứng khi được rước đuốc. Trên đường di chuyển, ngôi sao hành động bất ngờ thể hiện túy quyền - những động tác võ thuật trong bộ phim kinh điển của ông, khiến đám đông chứng kiến trầm trồ thích thú.

Người hâm mộ giơ cao băng rôn "Jackie Chan" (tên tiếng Anh của Thành Long) cổ vũ nam diễn viên. Suốt hành trình rước đuốc, ông cũng nhiệt tình giao lưu, chụp ảnh với khán giả.

Những hình ảnh Thành Long biểu diễn túy quyền khi rước đuốc tại Italy được lan truyền trên mạng, thu hút bàn luận. Dân mạng nhận xét dù đã ở tuổi thất tuần, ngôi sao hành động vẫn cho thấy thần sắc tốt. Những động tác võ thuật của ông vẫn nhanh nhẹn và điêu luyện, nhận được nhiều lời khen.

Trong một sự kiện gần đây, ngôi sao 71 tuổi cho biết sức khỏe đã giảm sút ít nhiều, thường đau đầu gối, mắt cá chân và vai khi ngồi lâu. Dù vậy, ông khẳng định vẫn hết mình với nghề, nói vui rằng mỗi khi đạo diễn hô "Action", mọi cơn đau đều tạm quên đi.

Thành Long tiết lộ phải dùng cao dán mỗi tối để giảm đau, đôi khi đến mức kích ứng da, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông cho rằng "già đi cũng là một loại hạnh phúc" và mong muốn tiếp tục thử nghiệm nhiều dạng vai mới để khán giả không chỉ nhìn thấy mình ở hình ảnh diễn viên hành động.

Phẫn nộ trước tin đồn 'Thành Long qua đời' Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn “Thành Long qua đời ở tuổi 71”, kèm hình ảnh nam diễn viên nằm trên giường bệnh được tạo bằng công nghệ AI.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-vo-thuat-thanh-long-gay-chu-y-o-tuoi-71-749267.html