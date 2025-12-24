Cháu chồng ướt sũng gõ cửa lúc 0 giờ, câu nói mấp máy của nó khiến tôi lặng người phát hiện sự thật về chị chồng

Tâm sự 24/12/2025 23:00

Nhà chúng tôi ở cạnh nhau, tính tôi lại rất thương trẻ con, tôi mua cho con mình cái gì thì cháu chồng cũng có thứ đó. Nhiều hôm tôi sang nhà, thấy cửa khóa trái, tưởng mẹ con chị đi đâu nên quay về.

Tôi đi làm dâu được 4 năm rồi. So với những người khác, tôi có phần may mắn hơn vì không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng gia đình nhà chồng tôi rất phức tạp.

Chị chồng đã trải qua 2 lần đò. Sau đổ vỡ, chị ấy giành quyền nuôi con. Người ngoài nhìn vào thì thấy tình mẹ thiêng liêng nên không muốn xa con nửa bước, chỉ có tôi là thừa hiểu, chị ấy nhòm ngó vào số tiền mà chồng cũ chu cấp hàng tháng nên mới nuôi con. Trên thực tế, chị ấy bỏ con để đi chơi suốt ngày. 

Nhà chúng tôi ở cạnh nhau, tính tôi lại rất thương trẻ con, tôi mua cho con mình cái gì thì cháu chồng cũng có thứ đó. Nhiều hôm tôi sang nhà, thấy cửa khóa trái, tưởng mẹ con chị đi đâu nên quay về. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng gào khóc của cháu bên trong. Gọi điện cho chị chồng mới biết, chị ấy đi chơi nên khóa trái cửa rồi nhốt con trong nhà.

Cháu chồng ướt sũng gõ cửa lúc 0 giờ, câu nói mấp máy của nó khiến tôi lặng người phát hiện sự thật về chị chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật lòng tôi phẫn nộ lắm, trẻ con chẳng có tội tình gì, không hiểu sao chị chồng tôi lại bỏ bê con đẻ của mình như vậy. Gần đây, chị ấy có tình mới nên đi vắng suốt ngày, con thì gửi cho nhà hàng xóm, có hôm lại đẩy qua nhà tôi, con tắm rửa, ăn uống thế nào chị ấy cũng không biết. Tôi có góp ý nhiều lần vì sợ cháu thiếu tình thương của mẹ, vậy mà chị ấy vẫn tỉnh bơ như không.

Hôm qua, vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Tôi ra mở cửa và sốc nặng khi thấy cháu chồng đang đứng co ro, người ướt sũng. Hỏi ra mới biết, mẹ thằng bé lại đi chơi nên thả ở trước cửa nhà tôi rồi phóng cho kịp giờ.

Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng. Tôi đang định bàn với chồng để nhận cháu anh về nuôi, nếu chị chồng để tôi nhận con nuôi luôn thì càng tốt, dù sao thì có phúc có phần, tôi cũng không nỡ đứng nhìn chị chồng huỷ hoại cuộc đời con trai chị được.

Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng 'hóa đá' khi biết sự thật

Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng 'hóa đá' khi biết sự thật

Khi ấy tôi thật sự không biết phải làm sao. Giờ người yêu đã mất, tôi cũng không thể bỏ con, nhưng nếu tôi sinh con ra sẽ mang tiếng xấu cho gia đình. Lúc tôi đang dằn vặt, trăn trở thì anh trai của người yêu ngỏ lời hỏi cưới tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   clip hot mạng xã hội clip mới clip đời sống

TIN MỚI NHẤT

7 năm nhẫn nhịn 'chuyện ấy' chỉ 1 lần mỗi năm theo ý vợ, chồng 'sụp đổ' khi phát hiện sự thật đằng sau yêu cầu quái gở đó

7 năm nhẫn nhịn 'chuyện ấy' chỉ 1 lần mỗi năm theo ý vợ, chồng 'sụp đổ' khi phát hiện sự thật đằng sau yêu cầu quái gở đó

Tâm sự 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (26-27/12): Kinh doanh phát đạt, bội thu tiền tỷ, cơ đồ xán lạn, chạm tay vào may mắn

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (26-27/12): Kinh doanh phát đạt, bội thu tiền tỷ, cơ đồ xán lạn, chạm tay vào may mắn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thành tâm đi chùa cầu duyên sau 28 năm độc thân, cô gái 'vớ' ngay chồng cực phẩm cao 1m80, 6 múi khiến hội chị em nháo nhào xin vía

Thành tâm đi chùa cầu duyên sau 28 năm độc thân, cô gái 'vớ' ngay chồng cực phẩm cao 1m80, 6 múi khiến hội chị em nháo nhào xin vía

Tâm sự 58 phút trước
Gửi ảnh que thử thai 2 vạch, người yêu không nói một lời mà chở thẳng tôi đến bệnh viện, hành động sau đó khiến tôi bật khóc

Gửi ảnh que thử thai 2 vạch, người yêu không nói một lời mà chở thẳng tôi đến bệnh viện, hành động sau đó khiến tôi bật khóc

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Cháu chồng ướt sũng gõ cửa lúc 0 giờ, câu nói mấp máy của nó khiến tôi lặng người phát hiện sự thật về chị chồng

Cháu chồng ướt sũng gõ cửa lúc 0 giờ, câu nói mấp máy của nó khiến tôi lặng người phát hiện sự thật về chị chồng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Lên xe hoa năm 19 tuổi khi đang là tiểu thư lá ngọc cành vàng, tôi nhận cái kết 'đắng chát' chỉ sau vài tháng chung sống

Lên xe hoa năm 19 tuổi khi đang là tiểu thư lá ngọc cành vàng, tôi nhận cái kết 'đắng chát' chỉ sau vài tháng chung sống

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Gạo hết 'nhanh như cơn gió' dù nhà ít người, tôi lặng người nhìn vào camera thấy kẻ 'thập thò' lúc nửa đêm

Gạo hết 'nhanh như cơn gió' dù nhà ít người, tôi lặng người nhìn vào camera thấy kẻ 'thập thò' lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Phát hiện vợ từng kết hôn trong đêm động phòng, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Phát hiện vợ từng kết hôn trong đêm động phòng, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sau đêm nay, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau đêm nay, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Vung tay đánh vợ lần đầu vì 500 nghìn cô ấy 'tiếc rẻ' với bố đẻ, tôi đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người đầu ốp tay gối

Vung tay đánh vợ lần đầu vì 500 nghìn cô ấy 'tiếc rẻ' với bố đẻ, tôi đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người đầu ốp tay gối

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng reo lên sung sướng khi thấy que 2 vạch trong thùng rác, nào ngờ đứa trẻ lại là kết quả của một đêm 'lầm lỡ'

Chồng reo lên sung sướng khi thấy que 2 vạch trong thùng rác, nào ngờ đứa trẻ lại là kết quả của một đêm 'lầm lỡ'

Hùng hổ dẫn cả họ sang bắt gian vợ ngoại tình, cửa vừa mở, tôi và bố đẻ 'ngã quỵ' trước cảnh tượng bên trong

Hùng hổ dẫn cả họ sang bắt gian vợ ngoại tình, cửa vừa mở, tôi và bố đẻ 'ngã quỵ' trước cảnh tượng bên trong

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai 'chết lặng' khi nhận ra mình mới là kẻ đang 'cắm sừng' người khác

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai 'chết lặng' khi nhận ra mình mới là kẻ đang 'cắm sừng' người khác

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai 'hồn phi phách tán' khi thấy sếp tổng chính là người yêu cũ từng bị anh phũ phàng

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai 'hồn phi phách tán' khi thấy sếp tổng chính là người yêu cũ từng bị anh phũ phàng

7 năm nhẫn nhịn 'chuyện ấy' chỉ 1 lần mỗi năm theo ý vợ, chồng 'sụp đổ' khi phát hiện sự thật đằng sau yêu cầu quái gở đó

7 năm nhẫn nhịn 'chuyện ấy' chỉ 1 lần mỗi năm theo ý vợ, chồng 'sụp đổ' khi phát hiện sự thật đằng sau yêu cầu quái gở đó

Thành tâm đi chùa cầu duyên sau 28 năm độc thân, cô gái 'vớ' ngay chồng cực phẩm cao 1m80, 6 múi khiến hội chị em nháo nhào xin vía

Thành tâm đi chùa cầu duyên sau 28 năm độc thân, cô gái 'vớ' ngay chồng cực phẩm cao 1m80, 6 múi khiến hội chị em nháo nhào xin vía