Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng 'hóa đá' khi biết sự thật

Tâm sự 24/12/2025 14:40

Khi ấy tôi thật sự không biết phải làm sao. Giờ người yêu đã mất, tôi cũng không thể bỏ con, nhưng nếu tôi sinh con ra sẽ mang tiếng xấu cho gia đình. Lúc tôi đang dằn vặt, trăn trở thì anh trai của người yêu ngỏ lời hỏi cưới tôi.

Ngày trước từng có người nhìn chỉ tay của tôi rồi phán đời này đường tình duyên của tôi nhiều khổ ải lắm. Tôi nghe nhưng không tin vì nghĩ số phận là nằm trong tay mình, tình duyên tốt hay xấu cũng là do mình.

Trước khi lấy người chồng hiện tại, tôi từng yêu sâu đậm một người đàn ông khác. Đó là mối tình đầu của tôi. Thậm chí tôi còn nhận lời cầu hôn của anh ấy, chuẩn bị về ra mắt gia đình hai bên. Vậy mà, số phận nghiệt ngã chia cách chúng tôi, anh ấy gặp tai nạn rồi qua đời đột ngột. Tôi cũng không thể ngờ anh ấy ra đi để lại giọt máu của mình, tôi ngỡ ngàng biết mình mang thai.

 

Khi ấy tôi thật sự không biết phải làm sao. Giờ người yêu đã mất, tôi cũng không thể bỏ con, nhưng nếu tôi sinh con ra sẽ mang tiếng xấu cho gia đình. Lúc tôi đang dằn vặt, trăn trở thì anh trai của người yêu ngỏ lời hỏi cưới tôi. Anh nói anh có cảm tình với tôi từ lâu (vì chúng tôi cùng chơi chung trong cùng một nhóm bạn) nhưng vì em trai anh yêu tôi nên anh chỉ dám chúc phúc. Giờ anh muốn giữ lại máu mủ của em trai mình, cũng muốn bảo vệ, yêu thương tôi cả đời.

Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng 'hóa đá' khi biết sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều đêm dằn vặt không dứt, tôi đành đồng ý làm vợ của anh ấy.

Từ ngày lấy chồng, gia đình chồng và chồng đối xử cực kì tốt với tôi. Chồng tôi không hề nhắc lại chuyện cũ tôi là người yêu của em trai, luôn yêu thương, chiều chuộng, lo lắng cho mẹ con tôi. Tôi càng ngày càng yêu thương anh, xem anh là người thân, là cha của con trai mình.

Con trai tôi từ khi sinh ra có đôi mắt nâu, cái mũi y chang như người yêu cũ của tôi. Còn tôi và chồng thì đều mắt đen. Khuôn mặt của thằng bé cũng có nhiều nét không giống chồng tôi. Nhiều người thấy vậy lại độc mồm độc miệng nói ra nói vào rằng tôi ngoại tình, có bầu trước khi cưới.

Mẹ chồng tôi ban đầu không để ý, nhưng khi con trai tôi càng lớn thì bà càng nghi ngờ. Vậy là bà lén lấy tóc của cháu đi xét nghiệm ADN. Hôm đó khi đi làm về, vợ chồng tôi đã thấy bà ngồi đợi. Bà dù tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi tôi có làm điều gì dối lừa chồng và gia đình hay không? Bà đưa kết quả xét nghiệm ADN ra, bà hỏi vì sao lại là trùng huyết nhưng đứa trẻ không phải là con của chồng tôi?

Chuyện đã vỡ lỡ, tôi chỉ còn biết khóc không nên lời. Chồng tôi thấy vậy thì thương vợ, vội giải thích ngọn nguồn câu chuyện.

Nghe chuyện xong, mẹ chồng tôi sốc tới mức ngất đi. Nhưng khi bình tĩnh lại, bà trách tôi sao không nói sự thật. Rồi bà cầm tay tôi, nói lời cảm ơn vì đã không bỏ thai, để lưu giữ lại chút gì đó của người con trai yểu mệnh. Tôi cũng khóc cùng bà, cảm thấy số phận của mình có khổ ải thật nhưng cũng may điểm đến cuối cùng vẫn là một gia đình với chồng yêu thương, mẹ chồng thấu hiểu.

Tôi cùng chồng quyết định sau này khi con lớn lên sẽ nói với con về người cha ruột của nó. Tôi muốn con biết nó có tới 2 người cha, một người đã không còn nhưng chắc chắn luôn dõi theo nó, còn một người dù không là cha ruột nhưng luôn hết lòng bảo vệ nó cả đời.

Cầm kết quả ADN con đúng là của mình nhưng mặt lại giống hàng xóm như đúc, tôi 'sốc tận óc' khi biết sự thật

Cầm kết quả ADN con đúng là của mình nhưng mặt lại giống hàng xóm như đúc, tôi 'sốc tận óc' khi biết sự thật

Cha tôi nhìn tôi và con trai nhỏ hồi lâu rồi đưa ra một tờ giấy xét nghiệm ADN. Trên đó có tên tôi và ông, cùng kết quả xét nghiệm không cùng huyết thống. Tôi không phải là con trai ruột của ông, đây là cú sốc với tôi và gia đình

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Tâm sự 56 phút trước
Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi

Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Cảnh tượng có 1-0-2, sư tử mê mẩn khi nhận được những món quà độc đáo trong dịp Giáng sinh

Cảnh tượng có 1-0-2, sư tử mê mẩn khi nhận được những món quà độc đáo trong dịp Giáng sinh

Video 1 giờ 16 phút trước
Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại khiến bà ngậm ngùi im lặng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi

Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại khiến bà ngậm ngùi im lặng