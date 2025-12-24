Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì 'hóa đá' nhìn kho báu lấp lánh rơi xuống như mưa

Tâm sự 24/12/2025 14:10

Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.

Chồng đi công tác cả tháng rồi, đến hôm đó vẫn chưa về nhà kịp. Nhưng vì một cơn mưa lớn mà trần nhà tôi bị ngấm nước nặng. Tôi không hiểu về việc sửa chữa nhà cửa, nhưng chồng lại chưa về nên đành phải gọi thợ lại sửa. Tôi cũng không nói việc này với chồng, cứ nghĩ là tự mình giải quyết để anh tập trung làm việc.

Thợ đến nhanh chóng, quan sát một hồi thì bắc thang lên sửa chữa. Anh thợ nói tôi giúp anh giữ tháng để anh leo lên xem tình hình. Trần nhà tôi làm bằng gỗ, cạy sửa để xem xét cũng dễ dàng.

Anh thợ cố gắng kéo một thanh gỗ ra, tôi nhìn lên thấy một khoảng trống to trên trần nhà. Vài giây sau đó, tôi hoảng hồn khi thấy những vật tròn tròn, lấp lánh rơi xuống trước mặt mình không ngớt. Đến khi nhìn xuống sàn nhà, tôi đứng hình nhận ra tất cả đều là vàng, là nhẫn vàng!

Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì 'hóa đá' nhìn kho báu lấp lánh rơi xuống như mưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi trở vào nhà, tôi ngây người với số vàng là 20 cây. Đây là căn nhà chính tay chồng tôi xây, anh ấy là kỹ sư xây dựng. Không lý nào chồng tôi không biết về số vàng này. Chỉ có một cách giải thích hợp lý là chính chồng tôi đã cất giấu số vàng này trên trần nhà. Nhưng anh làm sao có được số vàng lớn thế này. Anh còn giấu giếm tôi bao lâu nay.

Tôi và chồng từ ngày lấy nhau đến nay luôn tiêu xài tiền chung. Tiền tôi kiếm được thì lo việc trong nhà, gửi cho hai bên gia đình. Tiền anh kiếm được thì một phần nuôi con, một phần gửi tiết kiệm, hoặc đầu tư. Tôi cứ nghĩ vợ chồng tin tưởng nhau, không giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Đến hôm nay, tôi thật sự đau lòng và thất vọng vì chồng có quỹ đen, còn giấu vợ từ lâu.

Tôi đang không biết giải quyết thế nào với số vàng này? Tôi cứ im lặng rồi đến một ngày chồng biết mất vàng thì anh ấy cũng chẳng dám hé nửa lời với tôi đâu nhỉ? Hay là tôi cứ hỏi thẳng chồng, biết đâu anh ấy còn có một khoảng tiền lớn nào đó giấu tôi? Giờ tôi phải làm sao đây?

Bồn cầu tắc nghẽn, tôi gọi thợ đến sửa để rồi 'rụng rời' phát hiện thứ chồng giấu kín dưới đường ống nước

Bồn cầu tắc nghẽn, tôi gọi thợ đến sửa để rồi 'rụng rời' phát hiện thứ chồng giấu kín dưới đường ống nước

Chúng tôi cứ vậy mà sống bên nhau, vợ ra ngoài kiếm tiền còn chồng thì ở nhà lo toan nhà cửa. Nhưng chuyện có con làm chồng và gia đình chồng tôi sốt ruột. Anh có lần hỏi tôi định bao giờ thì sinh con.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Đời sống 21 phút trước
Bỏ vợ đẹp con khôn để lấy người đàn bà thua kém mọi mặt, 2 năm sau tôi 'lặng người' khi biết lý do thật sự

Bỏ vợ đẹp con khôn để lấy người đàn bà thua kém mọi mặt, 2 năm sau tôi 'lặng người' khi biết lý do thật sự

Tâm sự 22 phút trước
Giận chồng qua nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi 'rụng rời' khi nghe tiếng quen thuộc phát ra từ dưới gầm giường

Giận chồng qua nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi 'rụng rời' khi nghe tiếng quen thuộc phát ra từ dưới gầm giường

Tâm sự Eva 32 phút trước
Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì 'hóa đá' nhìn kho báu lấp lánh rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì 'hóa đá' nhìn kho báu lấp lánh rơi xuống như mưa

Tâm sự 42 phút trước
Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

Sao quốc tế 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Cầm kết quả ADN con đúng là của mình nhưng mặt lại giống hàng xóm như đúc, tôi 'sốc tận óc' khi biết sự thật

Cầm kết quả ADN con đúng là của mình nhưng mặt lại giống hàng xóm như đúc, tôi 'sốc tận óc' khi biết sự thật

Tâm sự 46 phút trước
Thần Tài nhả vía sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Vợ bế đứa trẻ vừa mồ côi mẹ của nhân tình, nói 1 câu khiến chồng trào nước mắt vì hối hận

Vợ bế đứa trẻ vừa mồ côi mẹ của nhân tình, nói 1 câu khiến chồng trào nước mắt vì hối hận

Tâm sự 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Ô tô mất lái lao xuống mương, 2 vợ chồng tử vong tại chỗ do chấn thương nghiêm trọng

Ô tô mất lái lao xuống mương, 2 vợ chồng tử vong tại chỗ do chấn thương nghiêm trọng

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' rồi đáp trả bằng bằng thứ 'không thể tin nổi'

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' rồi đáp trả bằng bằng thứ 'không thể tin nổi'

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, vừa nhìn thấy mặt đối phương, bố ngất xỉu

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, vừa nhìn thấy mặt đối phương, bố ngất xỉu

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng tá hỏa khi nghe tin báo ngày hôm sau

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng tá hỏa khi nghe tin báo ngày hôm sau

Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng 'hóa đá' khi biết sự thật

Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng 'hóa đá' khi biết sự thật

Bỏ vợ đẹp con khôn để lấy người đàn bà thua kém mọi mặt, 2 năm sau tôi 'lặng người' khi biết lý do thật sự

Bỏ vợ đẹp con khôn để lấy người đàn bà thua kém mọi mặt, 2 năm sau tôi 'lặng người' khi biết lý do thật sự

Cầm kết quả ADN con đúng là của mình nhưng mặt lại giống hàng xóm như đúc, tôi 'sốc tận óc' khi biết sự thật

Cầm kết quả ADN con đúng là của mình nhưng mặt lại giống hàng xóm như đúc, tôi 'sốc tận óc' khi biết sự thật