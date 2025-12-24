Phát hiện vợ từng kết hôn trong đêm động phòng, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Tâm sự 24/12/2025 22:05

Sống chung với nhau được 3 tháng, vì thói ghen tuông mù quáng, người đàn ông đó thường xuyên hành hạ, đánh đập, thậm chí ép cô ấy phải phục vụ ông ta liên tục. Không thể chịu nổi, cô ấy quyết định trốn về nhà mẹ đẻ và ly hôn. 

Biết chuyện này, đầu tôi như muốn nổ tung. Trong lúc mất bình tĩnh tôi đã dùng chân hất văng vợ xuống giường. Mặc dù biết chuyện trinh tiết thời này không quan trọng nhưng việc cô ấy đã kết hôn trước đó khiến tôi khó lòng chấp nhận.

 Mới rạng sáng, tôi dọn hết quần áo của vợ, đuổi về nhà mẹ đẻ và bảo không muốn nhìn thấy mặt nữa. Thấy tôi nóng giận quá, cô ấy quyết định kể cặn kẽ mọi sự tình. Vào 2 năm trước, để trả món nợ gần 100 triệu của bố và có tiền chữa bệnh tai biến cho mẹ, cô ấy đã đồng ý lấy người đàn ông tuổi ngoài 60 tuổi làm chồng. 

Sống chung với nhau được 3 tháng, vì thói ghen tuông mù quáng, người đàn ông đó thường xuyên hành hạ, đánh đập, thậm chí ép cô ấy phải phục vụ ông ta liên tục. Không thể chịu nổi, cô ấy quyết định trốn về nhà mẹ đẻ và ly hôn. 

Phát hiện vợ từng kết hôn trong đêm động phòng, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này - Ảnh 1
Nỗi phẫn nộ trong lòng tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe vợ kể hết chuyện của mình, tôi phần nào cảm thông cho cô ấy nhưng sự phẫn nộ trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai. Vì chúng tôi cãi nhau hơi lớn tiếng nên bố mẹ phát hiện và nghe hết mọi sự tình. Lúc này, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ đứng về phía tôi và đuổi vợ ra khỏi nhà. 

Thế nhưng, bà lại bênh vợ tôi và bảo: “Dù vợ con từng có một đời chồng nhưng nó là một cô gái đáng quý, hiếu thảo và ngoan ngoãn, dù gì đi nữa mẹ vẫn chấp nhận nó làm con dâu”. Nghe xong câu nói của mẹ, cảm xúc trong tôi lúc này rất xáo trộn. Tôi không biết mình có quá đáng không nhưng lúc này tôi chỉ muốn ly hôn với vợ…

Suy nghĩ trằn trọc nhiều đêm liền, tôi quyết định sẽ cho vợ một cơ hội để sửa sai và chấp nhận cô ấy là một người vợ danh chính ngôn thuận. Tôi nghĩ, tha thứ cũng chính là liều thuốc cứu vãn hôn nhân.

 

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Là đôi vợ chồng trẻ nên đêm động phòng là thời khắc mà chúng tôi rất mong đợi. Thế nhưng trong lúc ân ái, tôi ngỡ ngàng phát hiện vợ đã gian dối mình. Sau đó, cô ấy thú nhận từng kết hôn 2 năm trước.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

7 năm nhẫn nhịn 'chuyện ấy' chỉ 1 lần mỗi năm theo ý vợ, chồng 'sụp đổ' khi phát hiện sự thật đằng sau yêu cầu quái gở đó

7 năm nhẫn nhịn 'chuyện ấy' chỉ 1 lần mỗi năm theo ý vợ, chồng 'sụp đổ' khi phát hiện sự thật đằng sau yêu cầu quái gở đó

Tâm sự 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (26-27/12): Kinh doanh phát đạt, bội thu tiền tỷ, cơ đồ xán lạn, chạm tay vào may mắn

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (26-27/12): Kinh doanh phát đạt, bội thu tiền tỷ, cơ đồ xán lạn, chạm tay vào may mắn

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thành tâm đi chùa cầu duyên sau 28 năm độc thân, cô gái 'vớ' ngay chồng cực phẩm cao 1m80, 6 múi khiến hội chị em nháo nhào xin vía

Thành tâm đi chùa cầu duyên sau 28 năm độc thân, cô gái 'vớ' ngay chồng cực phẩm cao 1m80, 6 múi khiến hội chị em nháo nhào xin vía

Tâm sự 59 phút trước
Gửi ảnh que thử thai 2 vạch, người yêu không nói một lời mà chở thẳng tôi đến bệnh viện, hành động sau đó khiến tôi bật khóc

Gửi ảnh que thử thai 2 vạch, người yêu không nói một lời mà chở thẳng tôi đến bệnh viện, hành động sau đó khiến tôi bật khóc

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Cháu chồng ướt sũng gõ cửa lúc 0 giờ, câu nói mấp máy của nó khiến tôi lặng người phát hiện sự thật về chị chồng

Cháu chồng ướt sũng gõ cửa lúc 0 giờ, câu nói mấp máy của nó khiến tôi lặng người phát hiện sự thật về chị chồng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Lên xe hoa năm 19 tuổi khi đang là tiểu thư lá ngọc cành vàng, tôi nhận cái kết 'đắng chát' chỉ sau vài tháng chung sống

Lên xe hoa năm 19 tuổi khi đang là tiểu thư lá ngọc cành vàng, tôi nhận cái kết 'đắng chát' chỉ sau vài tháng chung sống

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Gạo hết 'nhanh như cơn gió' dù nhà ít người, tôi lặng người nhìn vào camera thấy kẻ 'thập thò' lúc nửa đêm

Gạo hết 'nhanh như cơn gió' dù nhà ít người, tôi lặng người nhìn vào camera thấy kẻ 'thập thò' lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Phát hiện vợ từng kết hôn trong đêm động phòng, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Phát hiện vợ từng kết hôn trong đêm động phòng, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sau đêm nay, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau đêm nay, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Vung tay đánh vợ lần đầu vì 500 nghìn cô ấy 'tiếc rẻ' với bố đẻ, tôi đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người đầu ốp tay gối

Vung tay đánh vợ lần đầu vì 500 nghìn cô ấy 'tiếc rẻ' với bố đẻ, tôi đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người đầu ốp tay gối

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng reo lên sung sướng khi thấy que 2 vạch trong thùng rác, nào ngờ đứa trẻ lại là kết quả của một đêm 'lầm lỡ'

Chồng reo lên sung sướng khi thấy que 2 vạch trong thùng rác, nào ngờ đứa trẻ lại là kết quả của một đêm 'lầm lỡ'

Hùng hổ dẫn cả họ sang bắt gian vợ ngoại tình, cửa vừa mở, tôi và bố đẻ 'ngã quỵ' trước cảnh tượng bên trong

Hùng hổ dẫn cả họ sang bắt gian vợ ngoại tình, cửa vừa mở, tôi và bố đẻ 'ngã quỵ' trước cảnh tượng bên trong

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai 'chết lặng' khi nhận ra mình mới là kẻ đang 'cắm sừng' người khác

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai 'chết lặng' khi nhận ra mình mới là kẻ đang 'cắm sừng' người khác

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai 'hồn phi phách tán' khi thấy sếp tổng chính là người yêu cũ từng bị anh phũ phàng

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai 'hồn phi phách tán' khi thấy sếp tổng chính là người yêu cũ từng bị anh phũ phàng

7 năm nhẫn nhịn 'chuyện ấy' chỉ 1 lần mỗi năm theo ý vợ, chồng 'sụp đổ' khi phát hiện sự thật đằng sau yêu cầu quái gở đó

7 năm nhẫn nhịn 'chuyện ấy' chỉ 1 lần mỗi năm theo ý vợ, chồng 'sụp đổ' khi phát hiện sự thật đằng sau yêu cầu quái gở đó

Thành tâm đi chùa cầu duyên sau 28 năm độc thân, cô gái 'vớ' ngay chồng cực phẩm cao 1m80, 6 múi khiến hội chị em nháo nhào xin vía

Thành tâm đi chùa cầu duyên sau 28 năm độc thân, cô gái 'vớ' ngay chồng cực phẩm cao 1m80, 6 múi khiến hội chị em nháo nhào xin vía