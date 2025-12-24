Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai 'chết lặng' khi nhận ra mình mới là kẻ đang 'cắm sừng' người khác

Tâm sự 24/12/2025 23:42

Khi chính thức quen nhau, tôi có đề nghị về nhà My chơi. Thế nhưng cô ấy luôn lảng tránh và nói chưa đến thời điểm. Hôm vừa rồi, tôi cầm điện thoại của My nên phát hiện cô ấy có 2 tài khoản facebook.

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ sau sự việc ngày hôm qua. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ mình là người chủ động trong chuyện tình cảm. My mới đến công ty tôi làm việc được nửa năm. Trong mắt tôi và đồng nghiệp, My là người con gái dịu dàng, nết na. Khi cô ấy bắt đầu công việc, mọi người đều hỏi cô ấy đã có gia đình chưa, cô ấy còn thẹn thùng nói mình chưa có người yêu, lấy đâu ra chồng.

Qua tiếp xúc, tôi có tình cảm với My nên đã tỏ tình. Sau 2 tuần, tôi nhận được lời đồng ý từ cô ấy. Kể từ đó, tôi bắt đầu chu cấp cho My những thứ mà cô ấy yêu cầu, từ điện thoại đời mới cho tới tiền mua sắm đồ dùng cá nhân. Có lần cô ấy bảo bố mẹ bị ốm, tôi cũng đưa tiền để cô ấy mua thuốc cho các bác ở quê. Bây giờ ngồi lại, tôi tính sơ sơ cũng biết mình mất cho My đến 100 triệu chứ chẳng ít.

 

Khi chính thức quen nhau, tôi có đề nghị về nhà My chơi. Thế nhưng cô ấy luôn lảng tránh và nói chưa đến thời điểm. Hôm vừa rồi, tôi cầm điện thoại của My nên phát hiện cô ấy có 2 tài khoản facebook. Nghĩ My có chuyện giấu mình, tôi quyết định tìm hiểu mọi việc.

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai 'chết lặng' khi nhận ra mình mới là kẻ đang 'cắm sừng' người khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, tôi cố tình tìm tài khoản còn lại của My thì thấy cô ấy chụp ảnh thân mật cùng người đàn ông khác. Máu ghen nổi lên, tôi tra công ty của người kia rồi đến thẳng đó để làm rõ mọi chuyện.

Vậy mà mọi chuyện hoàn toàn không như tôi nghĩ. Khi tôi đến nơi, anh ta tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc tôi nói mình là người yêu của My, anh ta trừng mắt: "Anh nói cái gì vậy? My là vợ sắp cưới của tôi, chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi".

Vậy đấy mọi người ạ. Đã làm vợ sắp cưới của người ta, My vẫn còn qua lại với tôi. Đến lúc đó, tôi mới ngớ người vì bản thân đã bị lừa. Tôi không biết sau hôm đó chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy My gửi một tin nhắn nói không đi làm nữa, cũng xin lỗi vì đã nói dối tôi. Bây giờ số tiền tôi bỏ ra cho My bấy lâu nay xem như mất trắng, tình cảm dành cho cô ấy cũng là công cốc mà thôi. Thật sự quá buồn và thất vọng mọi người ạ.

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai 'hồn phi phách tán' khi thấy sếp tổng chính là người yêu cũ từng bị anh phũ phàng

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai 'hồn phi phách tán' khi thấy sếp tổng chính là người yêu cũ từng bị anh phũ phàng

Tôi vẫn chưa có vợ, cứ vài tháng lại đổi người yêu một lần, còn công việc thì lận đận đủ đường. Tôi thất nghiệp nửa năm trước, lâu nay đi tìm việc khắp nơi nhưng chưa có chỗ nào phù hợp. Cho đến lần này, tôi thực sự cảm thấy mình có thể cống hiến với công ty.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã cưới phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã cưới phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Tâm sự 54 phút trước
Bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Tâm sự 56 phút trước
Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Chồng vô tâm mê điện thoại, tôi 'nổi đóa' đuổi anh ra khỏi nhà lúc nửa đêm

Chồng vô tâm mê điện thoại, tôi 'nổi đóa' đuổi anh ra khỏi nhà lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lấy chồng khó tính nhưng vẫn gửi tiền về nhà cho bố mẹ đẻ, đây là bí quyết để tôi được chồng ủng hộ hết mình

Lấy chồng khó tính nhưng vẫn gửi tiền về nhà cho bố mẹ đẻ, đây là bí quyết để tôi được chồng ủng hộ hết mình

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải badng hoàng khi biết nguyên nhân

Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải badng hoàng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, tôi cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, tôi cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
5 ngày đầu tháng 1/2026: 3 con giáp bạc vàng tiêu mãi không hết, thu nhập cải thiện đáng kể, tiền đếm không xuể, sự nghiệp thăng hạng

5 ngày đầu tháng 1/2026: 3 con giáp bạc vàng tiêu mãi không hết, thu nhập cải thiện đáng kể, tiền đếm không xuể, sự nghiệp thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng ám ảnh cả đời

Cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng ám ảnh cả đời

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứ chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi to· biết sự thật vợ mới vỡ òa

Cứ chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi to· biết sự thật vợ mới vỡ òa

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã cưới phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã cưới phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Chồng vô tâm mê điện thoại, tôi 'nổi đóa' đuổi anh ra khỏi nhà lúc nửa đêm

Chồng vô tâm mê điện thoại, tôi 'nổi đóa' đuổi anh ra khỏi nhà lúc nửa đêm