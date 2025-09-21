Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Ngoài Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh, dàn diễn viên của Cửu Trùng Thiên còn quy tụ loạt ngôi sao hạng A như Lưu Hạo Nhiên, Nghê Ni, Âu Hào, Cao Vĩ Quang, Châu Vũ Đồng, Trương Tịnh Nghi, Trần Khôn, Tân Chỉ Lôi, Trần Đô Linh, Huỳnh Hiểu Minh... Quy mô dự án cùng sự xuất hiện của nhiều gương mặt đình đám khiến khán giả nhận xét đây là một trong những tác phẩm cổ trang quy tụ lực lượng hùng hậu nhất trong những năm gần đây.

Sau nhiều năm kể từ bộ phim "Lục Trinh truyền kỳ", cặp đôi màn ảnh Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh có dịp tái hợp trong một tác phẩm lớn, hứa hẹn tạo nên “phản ứng hóa học” bùng nổ.

Về nội dung, phim lấy bối cảnh năm Tuyên Thống thứ ba dưới triều Thanh. Nhân vật trung tâm Vu Sơ Hiệu vốn từ quan về quê hương Lưu Ly Trại, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy biến loạn khi tộc nhân lâm nguy. Từ đây, câu chuyện mở ra hành trình tranh đấu, bảo vệ và giằng xé giữa nghĩa – tình - thù - hận, được kể qua nhiều lát cắt đời sống của các nhân vật trong tòa sĩ lâu trăm năm tuổi.

Khán giả bày tỏ kỳ vọng Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh sẽ tái hiện sự ăn ý vốn có từ những ngày đầu hợp tác, nhưng ở một cấp độ trưởng thành và sâu sắc hơn. Sau loạt thành công gần đây như "Hạnh phúc đến Vạn gia" hay "Dã man sinh trưởng", Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh sự đa dạng trong diễn xuất. Trong khi đó, Trần Hiểu với thế mạnh cổ trang và khả năng khắc họa nội tâm tinh tế được tin sẽ mang đến nhiều bất ngờ.

Với câu chuyện bi tráng, sắc thái hài hước cùng bối cảnh loạn thế nhiều biến động, Cửu Trùng Thiên không chỉ là cuộc hội ngộ đáng chờ đợi của Trần Hiểu - Triệu Lệ Dĩnh mà còn được dự đoán trở thành tác phẩm gây bão khi ra mắt.

Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh gặp gỡ khi cùng tham gia bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ, và hợp tác cả trong Cung Tỏa Trầm Hương. Nghi vấn tình cảm của đôi trai xinh gái đẹp hàng đầu Cbiz này rộ lên khi 2 ngôi sao có nhiều biểu hiện "bất thường", từ mùi mẫn tương tác, tình tứ ngắm nghìn, ẩn ý bày tỏ cho đến ghen tuông công khai ở cả phim trường cho tới showbiz truyền hình.

Trần Hiểu khẳng định cả hai nắm tay vì quan hệ tốt và đây là chuyện bình thường. Thái độ phũ phàng của Trần Hiểu đẩy Triệu Lệ Dĩnh vào thế khó, cô bỗng bị gắn mác lợi dụng người hâm mộ để quảng bá sản phẩm và gần như bị anh bỏ rơi. Dù gì nhờ chuyện tình cảm này, cả hai cũng đã 1 bước thăng hạng địa vị, thành tiểu hoa đán và tiểu sinh 8X nổi danh nhất nhì showbiz Hoa ngữ vào thời điểm đó.