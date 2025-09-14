Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích 'thiếu chuyên nghiệp' khi livestream sản phẩm quảng cáo

Vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi livestream của Lý Giai Kỳ. Hai người cùng quảng bá thương hiệu Triệu Lệ Dĩnh đang làm gương mặt đại diện. Buổi livestream chỉ kéo dài vài chục phút nhưng nhanh chóng trở nên ồn ào với hàng loạt lời chỉ trích. Những lời phàn nàn về Lệ Dĩnh tập trung vào ba điểm: vẻ mặt khó chịu, ít nói và không quen thuộc với sản phẩm.

Tuy nhiên, sau đó, cô liên tục gây chú ý vì nhìn vào máy nhắc chữ khi đọc tên sản phẩm do mình quảng cáo. Suốt cả quá trình, Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ tâm trạng uể oải, giọng điệu đều đều, hiếm khi cười, trông như không quen với quy trình phát sóng trực tiếp và sản phẩm mình đang quảng bá.

Khi giới thiệu sản phẩm mới của thương hiệu, Triệu Lệ Dĩnh không mô tả được và chỉ có thể trả lời dựa trên những gì máy nhắc chữ đã đọc một cách ngập ngừng. Ngay cả khi được đề nghị chọn hương vị kem đánh răng yêu thích, cô phải đợi Lý Giai Kỳ nhắc và chỉ trả lời sau khi nghe các từ khóa.

Điểm bị chê nhiều nhất là Triệu Lệ Dĩnh chưa đầu tư tìm hiểu sản phẩm. Khi giới thiệu dòng sản phẩm mới, cô chỉ đọc vội phần chữ hiển thị trên màn hình, thậm chí nhiều lần lúng túng. Trong phần quảng bá sản phẩm kem đánh răng, dù đã có kịch bản viết sẵn, cô vẫn đọc sai sót, ngập ngừng và phải chờ Lý Giai Kỳ gợi ý mới biết cách trả lời.

Khán giả hiểu rằng không phải ngôi sao nào cũng thường xuyên sử dụng sản phẩm mình làm gương mặt đại diện, nhưng cách thể hiện quá hời hợt dễ tạo cảm giác phản cảm, lừa dối khách hàng.

Đây không phải lần đầu Triệu Lệ Dĩnh bị cho là không hợp với những hoạt động ngoài đóng phim. Trước đó, cô từng bị chê "thiếu duyên" với các chương trình giải trí thực tế. Lần này, hình ảnh trong livestream càng củng cố quan điểm rằng nữ diễn viên không phù hợp với hình thức bán hàng trực tuyến vốn đòi hỏi nhiều năng lượng, sự hoạt ngôn và linh hoạt.

Một số blogger cho rằng, khi sự nghiệp và tên tuổi đã vững vàng, nhiều ngôi sao không còn quá để tâm tới việc giữ hình ảnh trọn vẹn trong mọi tình huống. Tuy nhiên, việc xuất hiện thiếu đầu tư trong các hoạt động quảng bá có thể ảnh hưởng đến thiện cảm của khán giả và hình ảnh thương hiệu mà họ đại diện.

Bị chỉ trích, Triệu Lệ Dĩnh không lên tiếng. Tuy nhiên, nhiều người bênh vực Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng cô là người bình thường, không thể ăn nói lưu loát như chuyên gia bán hàng Lý Giai Kỳ. Số khác đoán diễn viên có thể "đang bị ốm, sốt, cảm lạnh, đau họng, không nói năng được lưu loát".