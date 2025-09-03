Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới?

Sao quốc tế 03/09/2025 12:01

Những ngày gần đây, mạng xã hội xứ Trung trở nên náo nhiệt khi phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng tải loạt ảnh chụp mới của nữ diễn viên.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng tải loạt ảnh chụp với dòng trạng thái: “Những khoảnh khắc tình cờ dưới ánh nắng, nơi ánh sáng hóa thành sự dịu dàng và làn gió cũng trở nên bay bổng, khẽ khàng…” 

Chỉ ít lâu sau, Lâm Canh Tân - bạn diễn từng gắn liền với tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh trong bom tấn truyền hình Sở Kiều Truyện và Dữ Phượng Hành - cũng bất ngờ chia sẻ một bài đăng mới trên Weibo. Anh viết ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Tôi được tác hợp với ánh sáng.”

Sự trùng hợp đến đáng ngờ này khiến cộng đồng mạng lập tức xôn xao. Nhiều người cho rằng đây không phải chỉ là ngẫu nhiên, mà là tín hiệu cho một sự tái hợp đang đến gần khi cả Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đều nhắc tới "ánh sáng". 

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới? - Ảnh 1

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từng tạo nên cơn sốt châu Á khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Sở Kiều Truyện (2017). Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính Sở Kiều mạnh mẽ, thông minh, còn Lâm Canh Tân hóa thân thành Vũ Văn Nguyệt - quý công tử lạnh lùng nhưng hết lòng vì tình yêu. Sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên không chỉ giúp bộ phim đạt rating kỷ lục, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Những cảnh quay đầy cảm xúc, đặc biệt là mối tình bi thương giữa Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt, đã khiến hàng triệu người xem day dứt suốt nhiều năm.

Sau khi Sở Kiều Truyện kết thúc, người hâm mộ liên tục kêu gọi đoàn phim sản xuất phần hai. Tuy nhiên, dự án này đến nay vẫn án binh bất động, chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn. Đến năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tái hợp trong phim Dữ Phượng Hành và tiếp tục thể hiện ra phản ứng hóa học tự nhiên giữa cặp đôi. Chính vì thế, bất kỳ động thái nào của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng dễ dàng khiến dư luận liên tưởng đến khả năng họ sẽ tái hợp.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới? - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới? - Ảnh 3

Lần này, việc cả hai cùng nhắc đến “ánh sáng” chỉ cách nhau vài giờ khiến cư dân mạng càng tin rằng đây là sự sắp đặt có chủ ý. Không ít bình luận khẳng định rằng: “Rõ ràng đây là tín hiệu ngầm, có lẽ họ sắp có dự án mới khởi động. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân mà tái hợp thì chắc chắn sẽ lại bùng nổ màn ảnh nhỏ.”, “Người hâm mộ chờ đợi mòn mỏi suốt 8 năm, hy vọng lần này tin vui sẽ thành sự thật.”

Tuy nhiên, cũng có ý kiến thận trọng cho rằng việc suy đoán quá nhiều có thể dẫn đến thất vọng. Hai nghệ sĩ hoàn toàn có thể chỉ đang ngẫu hứng chia sẻ mà không liên quan đến bất kỳ dự án nào.

Được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng như năm ngoái, Triệu Lệ Dĩnh bước vào năm 2025 cùng 2 dự án lớn là Hoa Hướng Dương và Tại Nhân Gian. Nhưng thay vì bùng nổ, cả 2 tác phẩm lại khiến khán giả thất vọng.

Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

