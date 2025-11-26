Ngoại hình 'gây sốc' của Trần Hiểu sau khi ly hôn với Trần Nghiên Hy

Sao quốc tế 26/11/2025 08:30

Trần Hiểu xuất hiện với thân hình gầy gò đáng báo động, vẻ mặt mệt mỏi và làn da tái nhợt.

Mới đây, nam diễn viên Trần Hiểu gây chú ý ở sự kiện quảng bá bộ phim mới “Đại sinh ý nhân”. Trần Hiểu xuất hiện với thân hình gầy gò đáng báo động, vẻ mặt mệt mỏi và làn da tái nhợt. Nam diễn viên mặc đồ đen và để tóc dài, anh trông hoàn toàn khác xa hình ảnh quen thuộc từng gây ấn tượng trong vai Thẩm Tinh Di của “Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn”, hay Dương Quá phong lưu trong “Tân thần điêu đại hiệp”.

Dù đã cố tình mặc áo khoác rộng, độn vai, nhưng Trần Hiểu không thể giấu nổi vóc dáng gầy trơ, đôi mắt trũng sâu và trầm đục.

Khi ký tên, tay của anh run rẩy khiến nét chữ chao đảo, nhìn bảng đề câu hỏi thì phải nheo mắt dí sát chỉ cách khoảng 10cm mới có thể đọc được. Nhiều khán giả không tin nổi đây là vẻ ngoài của một nam diễn viên 38 tuổi.

Ngoại hình 'gây sốc' của Trần Hiểu sau khi ly hôn với Trần Nghiên Hy - Ảnh 1Ngoại hình 'gây sốc' của Trần Hiểu sau khi ly hôn với Trần Nghiên Hy - Ảnh 2Ngoại hình 'gây sốc' của Trần Hiểu sau khi ly hôn với Trần Nghiên Hy - Ảnh 3

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy tuyên bố ly hôn vào tháng 2 năm nay. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Trần Hiểu đã nhiều tháng không xuất hiện trước công chúng và cũng không có tác phẩm mới lên sóng.

Có tin đồn Trần Hiểu trở về quê nhà ở An Huy (Trung Quốc) để hồi phục tinh thần. Hình ảnh nam diễn viên phải truyền dịch trong bệnh viện đã lan truyền. Trên giấy chẩn đoán bệnh có ghi: “Suy dinh dưỡng, cần tĩnh dưỡng”.

Trong thời gian đó, phòng làm việc của Trần Hiểu đăng bộ ảnh nam diễn viên với mái tóc vàng, lúc đó anh đã có dấu hiệu sụt cân nghiêm trọng. Fan lo lắng vì hơn nửa năm trôi qua, Trần Hiểu vẫn chưa thể lấy lại phong độ. Tuy nhiên, theo truyền thông, sự thay đổi hình ảnh của Trần Hiểu là để phục vụ cho vai diễn mới.

Ngoại hình 'gây sốc' của Trần Hiểu sau khi ly hôn với Trần Nghiên Hy - Ảnh 4

Trong phim “Đại sinh ý nhân” (tạm dịch: Người làm ăn lớn), Trần Hiểu đóng vai Cổ Bình Nguyên, thương nhân cuối thời Thanh - người từ một thư sinh khoa cử vươn lên trở thành anh hùng thương giới.

Ngay từ đầu phim, nhân vật này đã bị đày đến Ninh Cổ Tháp, đầu trọc, chân trần, mặc quần áo tù nhân, trong khi tay nắm nửa chiếc bàn tính mà bò lê trong tuyết.

Để tái hiện trạng thái đói rét cùng cực này, Trần Hiểu đã giảm gần 8kg. Trước khi quay phim, nam diễn viên đi thi lấy chứng chỉ đánh giá trà trung cấp, rèn luyện trà nghệ đến mức nhắm mắt cũng ngửi ra được vùng trồng trà.

Nhân viên tiết lộ, Trần Hiểu nhịn ăn dài ngày dẫn đến hạ đường huyết. Nam diễn viên ngất xỉu 2 lần khi quay cảnh hành động, bệnh dạ dày tái phát phải nhập viện cũng là chuyện thường xuyên. Năm ngoái, sau một cảnh quay dưới mưa, trợ lý phải quấn cho Trần Hiểu 3 tấm chăn bông, nhưng anh vẫn run rẩy suốt 4 tiếng mới ổn định trở lại.

Suốt nửa năm sau ly hôn, Trần Hiểu dường như dốc toàn bộ sức lực vào công việc.

Hậu ly hôn, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bị chê trách 'bỏ bê con trai'

Hậu ly hôn, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bị chê trách 'bỏ bê con trai'

Trước ồn ào bỏ bê con trai, cả Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu không lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Hiểu sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hậu ly hôn, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bị chê trách 'bỏ bê con trai'

Hậu ly hôn, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bị chê trách 'bỏ bê con trai'

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Kiếp hồng nhan bạc mệnh của mỹ nhân 'Hồng lâu mộng' Trần Hiểu Húc: Đi tu sau 2 lần đổ vỡ, ra đi cô độc ở tuổi 41

Kiếp hồng nhan bạc mệnh của mỹ nhân 'Hồng lâu mộng' Trần Hiểu Húc: Đi tu sau 2 lần đổ vỡ, ra đi cô độc ở tuổi 41

Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ tái hợp sau 3 năm kể từ bộ phim 'Mộng hoa lục'?

Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ tái hợp sau 3 năm kể từ bộ phim 'Mộng hoa lục'?

'Dương Quá' Trần Hiểu sau ly hôn, bất ngờ bị tố chiêu trò diễn kịch để đấu với vợ cũ

'Dương Quá' Trần Hiểu sau ly hôn, bất ngờ bị tố chiêu trò diễn kịch để đấu với vợ cũ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 26/11/2025, 3 con giáp may mắn hưởng trọn Lộc Trời, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài nở rộ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 26/11/2025, 3 con giáp may mắn hưởng trọn Lộc Trời, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài nở rộ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Lửa bao trùm cửa hàng kinh doanh giày dép ở TP.HCM, nhiều hàng hoá bị thiêu rụi

Lửa bao trùm cửa hàng kinh doanh giày dép ở TP.HCM, nhiều hàng hoá bị thiêu rụi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi phim mới thành tích thảm, kéo dài chuỗi 12 năm không có phim hot

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi phim mới thành tích thảm, kéo dài chuỗi 12 năm không có phim hot

Triệu Vy phủ nhận 'cùng chồng cũ tham gia đường dây lừa đảo, buôn người'

Triệu Vy phủ nhận 'cùng chồng cũ tham gia đường dây lừa đảo, buôn người'

'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng

'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng

La Chí Tường bí mật có con với trợ lý, lập di chúc ở tuổi 46

La Chí Tường bí mật có con với trợ lý, lập di chúc ở tuổi 46

Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Tân Chỉ Lôi 'gây sốc' khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ trong ngày cưới

Tân Chỉ Lôi 'gây sốc' khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ trong ngày cưới