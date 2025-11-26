Ngoại hình 'gây sốc' của Trần Hiểu sau khi ly hôn với Trần Nghiên Hy

Dù đã cố tình mặc áo khoác rộng, độn vai, nhưng Trần Hiểu không thể giấu nổi vóc dáng gầy trơ, đôi mắt trũng sâu và trầm đục.

Mới đây, nam diễn viên Trần Hiểu gây chú ý ở sự kiện quảng bá bộ phim mới “Đại sinh ý nhân”. Trần Hiểu xuất hiện với thân hình gầy gò đáng báo động, vẻ mặt mệt mỏi và làn da tái nhợt. Nam diễn viên mặc đồ đen và để tóc dài, anh trông hoàn toàn khác xa hình ảnh quen thuộc từng gây ấn tượng trong vai Thẩm Tinh Di của “Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn”, hay Dương Quá phong lưu trong “Tân thần điêu đại hiệp”.

Khi ký tên, tay của anh run rẩy khiến nét chữ chao đảo, nhìn bảng đề câu hỏi thì phải nheo mắt dí sát chỉ cách khoảng 10cm mới có thể đọc được. Nhiều khán giả không tin nổi đây là vẻ ngoài của một nam diễn viên 38 tuổi.

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy tuyên bố ly hôn vào tháng 2 năm nay. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Trần Hiểu đã nhiều tháng không xuất hiện trước công chúng và cũng không có tác phẩm mới lên sóng.

Có tin đồn Trần Hiểu trở về quê nhà ở An Huy (Trung Quốc) để hồi phục tinh thần. Hình ảnh nam diễn viên phải truyền dịch trong bệnh viện đã lan truyền. Trên giấy chẩn đoán bệnh có ghi: “Suy dinh dưỡng, cần tĩnh dưỡng”.

Trong thời gian đó, phòng làm việc của Trần Hiểu đăng bộ ảnh nam diễn viên với mái tóc vàng, lúc đó anh đã có dấu hiệu sụt cân nghiêm trọng. Fan lo lắng vì hơn nửa năm trôi qua, Trần Hiểu vẫn chưa thể lấy lại phong độ. Tuy nhiên, theo truyền thông, sự thay đổi hình ảnh của Trần Hiểu là để phục vụ cho vai diễn mới.

Trong phim “Đại sinh ý nhân” (tạm dịch: Người làm ăn lớn), Trần Hiểu đóng vai Cổ Bình Nguyên, thương nhân cuối thời Thanh - người từ một thư sinh khoa cử vươn lên trở thành anh hùng thương giới.

Ngay từ đầu phim, nhân vật này đã bị đày đến Ninh Cổ Tháp, đầu trọc, chân trần, mặc quần áo tù nhân, trong khi tay nắm nửa chiếc bàn tính mà bò lê trong tuyết.

Để tái hiện trạng thái đói rét cùng cực này, Trần Hiểu đã giảm gần 8kg. Trước khi quay phim, nam diễn viên đi thi lấy chứng chỉ đánh giá trà trung cấp, rèn luyện trà nghệ đến mức nhắm mắt cũng ngửi ra được vùng trồng trà.

Nhân viên tiết lộ, Trần Hiểu nhịn ăn dài ngày dẫn đến hạ đường huyết. Nam diễn viên ngất xỉu 2 lần khi quay cảnh hành động, bệnh dạ dày tái phát phải nhập viện cũng là chuyện thường xuyên. Năm ngoái, sau một cảnh quay dưới mưa, trợ lý phải quấn cho Trần Hiểu 3 tấm chăn bông, nhưng anh vẫn run rẩy suốt 4 tiếng mới ổn định trở lại.

Suốt nửa năm sau ly hôn, Trần Hiểu dường như dốc toàn bộ sức lực vào công việc.