Mao Hiểu Đồng lên tiếng sau tin đồn 'đã kết hôn' với Trần Hiểu

Trước đó, hôm 19/8, dư luận xứ Trung xôn xao trước tin đồn Trần Hiểu sẽ tái hôn cùng một nữ diễn viên hạng B. Các blogger cũng tiết lộ, hai người được nhắc đến đều đã hoạt động nghệ thuật từ lâu, một người mới ly hôn vợ.

Mới đây, phòng làm việc của Mao Hiểu Đồng đã lên tiếng phủ nhận chuyện kết hôn với Trần Hiểu. Phía nữ diễn viên cho biết hiện cô đang độc thân, chưa từng làm đám cưới, cũng không có mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên sinh năm 1987.

Nguồn tin còn chỉ ra rằng cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò trong thời gian qua nhưng chưa công khai mối quan hệ. Sau khi hiểu rõ về nhau, hai nghệ sĩ quyết định “về chung một nhà”, lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm.

Mao Hiểu Đồng và Trần Hiểu được tiết lộ là bạn học chung trường đại học. Trong 9 năm, họ đã hợp tác với nhau 4 lần qua các phim như Vân Tương Truyện 1 và 2, Thần Điêu Đại Hiệp 2014, Vân Trung Ca.

Trần Hiểu từng từ chối đi quảng bá phim Mộng Hoa Lục với Lưu Diệc Phi, để đi tuyên truyền dự án của anh với Mao Hiểu Đồng. Khi ở bên người đẹp 8X, anh tỏ ra rất vui vẻ.

Thậm chí khi có người khen Mao Hiểu Đồng xinh đẹp, Trần Hiểu cười rất vui như đang khen người thuộc về mình. Thái độ của nam diễn viên hoàn toàn trước ngược khi ở cạnh bà xã. Vài năm trở lại đây, Trần Hiểu luôn bày vẻ mặt vô cảm, lạnh nhạt khi xuất hiện cùng Trần Nghiên Hy.

Không chỉ vậy, Trần Hiểu còn được cho là đã yêu lại bồ cũ của người anh em thân thiết Trần Tường. Đáng chú ý, Trần Tường chính là 1 trong những phù rể ở đám cưới của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vào năm 2016.

Điểm trùng hợp nữa là Trần Tường - Mao Hiểu Đồng cũng nên duyên với nhau từ bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp 2014 như Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu. Trong Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Tường thủ vai Lục Triển Nguyên, còn Mao Hiểu Đồng diễn Quách Phù.