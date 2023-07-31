Mao Hiểu Đồng được khen tử tế khi lên tiếng thanh minh ồn ào bị Vương Sở Nhiên giật vai diễn

Tình Yêu Có Pháo Hoa – Love Has Fireworks được chuyển thể từ Hay Là Mình Sống Chung của Hồng Cửu. Bộ phim kể về con đường của Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi do Vương Sở Nhiên và Đàn Kiện Thứ thủ vai, đan xen vào nhau, dẫn họ vào một hành trình biến đổi để khám phá bản thân và phát triển cá nhân. Tiền Phỉ, ban đầu tan vỡ vì hôn ước tan vỡ, dần dần học cách xây dựng lại cuộc sống và xác định lại các ưu tiên của mình. Khi đối mặt với nhiều thử thách và xung đột khác nhau, cô khám phá ra điểm mạnh, khát vọng của chính mình và tầm quan trọng của giá trị bản thân.

Mặt khác, Lý Diệc Phi trải qua một sự thay đổi đáng kể khi anh nhận ra rằng tình yêu không chỉ là một phụ kiện trong cuộc sống. Thông qua những tương tác của anh ấy với Tiền Phỉ và những trải nghiệm mà họ chia sẻ, anh ấy bắt đầu hiểu được giá trị thực sự của các mối quan hệ và tìm thấy mục đích sâu xa hơn ngoài mục tiêu ban đầu là thành công trong sự nghiệp. Được hỗ trợ bởi mạng lưới bạn bè, gia đình và đồng nghiệp mạnh mẽ, Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi bắt đầu hành trình khám phá bản thân của mỗi người. Họ tìm thấy được sự đồng cảm lẫn nhau.

Mặc dù vẫn chưa ấn định thời gian lên sóng, nhưng nữ chính Vương Sở Nhiên đã gặp nhiều rắc rối, bắt nguồn từ tin đồn giật vai diễn của Mao Hiểu Đồng. Theo nhiều mọt phim Trung, vai diễn trong Tình Yêu Có Pháo Hoa vốn được "đo ni đóng giày" cho Mao Hiểu Đồng, tuy nhiên sau đó Vương Sở Nhiên đã "nẫng tay trên" khiến đồng nghiệp bị mất vai. Tin đồn này đã ngay lập tức khiến cho hình ảnh thanh thuần của mỹ nhân họ Vương bị ảnh hưởng rất lớn.

Đến mới đây, phía Mao Hiểu Đồng đã chính thức lên tiếng đính chính và khẳng định không hề có chuyện giật vai ở Tình Yêu Có Pháo Hoa. Đồng thời, phía nữ diễn viên sinh năm 1988 cũng phủ nhận việc sẽ đóng "Thanh Minh Thượng Hà Đồ Mật Mã".

Động thái của Mao Hiểu Đồng ngay lập tức thu hút netizen. Nhiều người bày tỏ lời khen dành cho hành động "trượng nghĩa" của nữ diễn viên phim Cẩm Tú Vị Ương.

Mao Hiểu Đồng sinh năm 1988, nổi lên từ phim Chân Hoàn truyện, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cẩm Tú Vị Ương, Ba mươi chưa phải là hết... Cô hiện là một trong những tên tuổi được các đạo diễn ưu ái, lăng xê qua các dự án phim lớn.