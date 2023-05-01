Sau 10 năm Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng chính thức 'nối lại tình xưa' trong Vân Tương Truyện

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Tương Truyện do Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng đóng chính đã tung poster, ấn định chính thức lịch phát sóng vào ngày 1/5 trên nền tảng Iqiyi và Tencent.

Bên cạnh đó, Vân Tương Truyện là cuộc hội ngộ sau 7 năm của cặp đôi Dương Quá (Trần Hiểu) và Quách Phù (Mao Hiểu Đồng) trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014.

Đây được xem là bộ phim cổ trang Hoa ngữ ‘nối sóng’ Trường Nguyệt Tẫn Minh. Từ những hình ảnh đầu tiên, bộ phim đã nhận nhiều lời khen, phản ứng tích cực của khán giả và giới chuyên môn. Cho đến thời điểm hiện tại, phim đã đạt hơn 1,5 triệu lượt đặt xem trước.

Bộ phim hội tụ nhiều yếu tố trở thành bộ phim cổ trang Hoa ngữ hay và đáng xem trong năm nay, được kỳ vọng làm ‘sống lại’ dòng phim võ hiệp. Phim có đa dạng nội dung như kiếp hiệp, giang hồ, tình cảm và trinh thám, đầu tư lớn về cốt truyện, kỹ xảo và dàn cast cứng tay. Bên cạnh đó, có thêm những tình tiết phá án, tạo nên sức hấp dẫn.

Vân Tương Truyện là dự án chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Thiên Môn Công Tử của tác giả Phương Bạch Vũ. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Vân Tương (Trần Hiểu) - một đệ tử của Vân Đài và hành trình bước ra ‘giang hồ’ sau mười năm khổ luyện. Trong quá trình đó, Vân Tương gặp Thư Á Nam (Mao Hiểu Đồng) - một nữ tử tinh ranh, thông minh và lanh lợi.

Cả hai nảy sinh tình cảm và cùng nhau phá án. Điều tra về một thảm án, Vân Tương tìm ra sự thật kinh hoàng có liên quan đến Vân Đài và quyết định đứng lên bảo vệ chính nghĩa bằng cả trái tim mình, ngay cả khi phải trả giá bằng cả tính mạng.