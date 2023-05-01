Sau 10 năm Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng chính thức 'nối lại tình xưa' trong Vân Tương Truyện

Sao quốc tế 01/05/2023 15:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Tương Truyện do Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng đóng chính đã tung poster, ấn định chính thức phát sóng chính thức.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Tương Truyện do Trần HiểuMao Hiểu Đồng đóng chính đã tung poster, ấn định chính thức lịch phát sóng vào ngày 1/5 trên nền tảng Iqiyi và Tencent.

Sau 10 năm Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng chính thức 'nối lại tình xưa' trong Vân Tương Truyện - Ảnh 1Sau 10 năm Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng chính thức 'nối lại tình xưa' trong Vân Tương Truyện - Ảnh 2Sau 10 năm Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng chính thức 'nối lại tình xưa' trong Vân Tương Truyện - Ảnh 3Sau 10 năm Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng chính thức 'nối lại tình xưa' trong Vân Tương Truyện - Ảnh 4

Đây được xem là bộ phim cổ trang Hoa ngữ ‘nối sóng’ Trường Nguyệt Tẫn Minh. Từ những hình ảnh đầu tiên, bộ phim đã nhận nhiều lời khen, phản ứng tích cực của khán giả và giới chuyên môn. Cho đến thời điểm hiện tại, phim đã đạt hơn 1,5 triệu lượt đặt xem trước.

Bên cạnh đó, Vân Tương Truyện là cuộc hội ngộ sau 7 năm của cặp đôi Dương Quá (Trần Hiểu) và Quách Phù (Mao Hiểu Đồng) trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014.

Sau 10 năm Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng chính thức 'nối lại tình xưa' trong Vân Tương Truyện - Ảnh 5

Bộ phim hội tụ nhiều yếu tố trở thành bộ phim cổ trang Hoa ngữ hay và đáng xem trong năm nay, được kỳ vọng làm ‘sống lại’ dòng phim võ hiệp. Phim có đa dạng nội dung như kiếp hiệp, giang hồ, tình cảm và trinh thám, đầu tư lớn về cốt truyện, kỹ xảo và dàn cast cứng tay. Bên cạnh đó, có thêm những tình tiết phá án, tạo nên sức hấp dẫn.

Vân Tương Truyện là dự án chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Thiên Môn Công Tử của tác giả Phương Bạch Vũ. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Vân Tương (Trần Hiểu) - một đệ tử của Vân Đài và hành trình bước ra ‘giang hồ’ sau mười năm khổ luyện. Trong quá trình đó, Vân Tương gặp Thư Á Nam (Mao Hiểu Đồng) - một nữ tử tinh ranh, thông minh và lanh lợi.

Sau 10 năm Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng chính thức 'nối lại tình xưa' trong Vân Tương Truyện - Ảnh 6

Cả hai nảy sinh tình cảm và cùng nhau phá án. Điều tra về một thảm án, Vân Tương tìm ra sự thật kinh hoàng có liên quan đến Vân Đài và quyết định đứng lên bảo vệ chính nghĩa bằng cả trái tim mình, ngay cả khi phải trả giá bằng cả tính mạng.

Trần Hiểu xuất hiện với nhan sắc khác lạ trong dự án mới lên sóng khiến netizen 'cười xỉu' vì một lý do?

Trần Hiểu xuất hiện với nhan sắc khác lạ trong dự án mới lên sóng khiến netizen 'cười xỉu' vì một lý do?

Những ngày qua dự án dự án Trần Phong Thập Tam Tái do Trần Hiểu, Trần Kiến Bân đóng chính đã chính thức lên sóng trên nền tảng Iqiyi. Đáng chú ý, mới đây, mạng xã hội bất ngờ bàn tán về nhan sắc khác thường của Trần Hiểu trong bộ phim này.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Hiểu Mao Hiểu Đồng Thần Điêu Đại Hiệp Vân Tương truyện sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Trần Hiểu xuất hiện với nhan sắc khác lạ trong dự án mới lên sóng khiến netizen 'cười xỉu' vì một lý do?

Trần Hiểu xuất hiện với nhan sắc khác lạ trong dự án mới lên sóng khiến netizen 'cười xỉu' vì một lý do?

Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao

Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao

Nhân Sinh Lộ Dao phát tín hiệu vui cho Lý Thấm và Trần Hiểu trước thềm lên sóng

Nhân Sinh Lộ Dao phát tín hiệu vui cho Lý Thấm và Trần Hiểu trước thềm lên sóng

Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu?

Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu?

Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình

Trần Nghiên Hy 'phát đường' cho netizen khi giải thích ý nghĩa ảnh đại diện của mình và ông xã Trần Hiểu, đập tan tin đồn ngoại tình

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'?

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 11 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 11 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 14 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 15 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 20 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 39 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 50 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê