Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao

Sao quốc tế 25/03/2023 11:03

Những ngày qua, dự án Nhân Sinh Lộ Dao do Lý Thấm và Trần Hiểu đóng chính đã chính thức trình làng với khán giả của màn ảnh nhỏ. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim nhận được thành tích khủng vượt ngoài mong đợi.

Những ngày qua, dự án Nhân Sinh Lộ Dao do Lý ThấmTrần Hiểu đóng chính đã chính thức trình làng với khán giả của màn ảnh nhỏ. Là dự án chính kịch trên khung giờ vàng của đài CCTV và nền tảng trực tuyến cùng với việc sở hữu dàn cast có gương mặt ăn khách hiện nay nên bộ phim nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhân Sinh Lộ Dao đã chính thức cán mốc 7000 điểm nhiệt trên nền tảng phát sóng Iqiyi. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy thực lực diễn xuất của Lý Thấm và Trần Hiểu ngày càng chứng minh với công chúng sự tiến bộ của mình.

Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao - Ảnh 2

Không còn là những mỹ nhân cổ trang, trong bộ phim này, Trần Hiểu và Lý Thấm gây ấn tượng với ngoại hình kém sắc, nhưng thực tế. Cả hai sống ở nông thôn, hằng ngày dang nắng để phụ bố mẹ nên nước da đen nhẻm. Lý Thấm cũng không ngại tạo hình "sương gió", cùng Trần Hiểu đóng vai sinh viên ở tuổi ngoài 30. Thế nhưng nhờ diễn xuất tự nhiên, cả hai nhanh chóng chiếm trọn cảm tình khán giả, gần như không bị chê gì khi "cưa sừng làm nghé".

Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao - Ảnh 3Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao - Ảnh 4

Nhân Sinh Lộ Dao được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tự truyện cùng tên của tác giả Lộ Dao, từng được vinh danh là cuốn tiểu thuyết có sức ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc vào năm 1982. Là câu chuyện kể về Cao Gia Lâm (Trần Hiểu), một thanh niên ở phía Bắc Thiểm Tây Trung Quốc, vì muốn theo đuổi giấc mơ của mình mà đã rời khỏi quê hương.

Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao - Ảnh 5

Cao Gia Lâm vô cùng yêu thích văn học và chăm quan tâm tới những vấn đề mang tính thời sự. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu trở thành giáo viên của một trường tư thục. Sau này, vì một vài nguyên nhân mà Gia Lâm bị mất việc, chỉ có thể quay trở về nông thôn, làm một người nông dân.

Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao - Ảnh 6

Sau đó, có một cô gái nông thôn đơn thuần, chất phác tên Xảo Trân (Lý Thấm) đã tỏ tình với Gia Lâm, và hai người cứ như vậy bắt đầu giai đoạn tình yêu nồng thắm của mình. Nhưng Gia Lâm không muốn giam mình nơi nông thôn nghèo nàn lạc hậu này cả đời, anh luôn muốn ra thành phố lớn, đến những chân trời rộng lớn hơn, khát vọng được thay đổi bởi nền văn minh hiện đại.

Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao - Ảnh 7Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao - Ảnh 8

Vận mệnh một lần nữa chiếu cố Gia Lâm. Chú của anh được chuyển lên quận làm việc, cũng nhờ vậy mà Gia Lâm có được cơ hội ra thành phố làm việc. Nhờ thành tích làm việc xuất sắc, anh nhanh chóng nổi tiếng và nhận được sự mến mộ vô cùng từ cô gái thành phố tên Hoàng Á Bình.

Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao - Ảnh 9

Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao - Ảnh 10

Cao Gia Lâm lúc này phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn: Lựa chọn Xảo Trân, đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội đứng vững ở thành phố, từ bỏ ước mơ. Từ bỏ Xảo Trân, anh sẽ vô cùng đau đớn và dằn vặt.

Nhân Sinh Lộ Dao phát tín hiệu vui cho Lý Thấm và Trần Hiểu trước thềm lên sóng

Nhân Sinh Lộ Dao phát tín hiệu vui cho Lý Thấm và Trần Hiểu trước thềm lên sóng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhân Sinh Lộ Dao do Lý Thấm và Trần Hiểu đóng chính đã nhận tin vui lớn trước thềm lên sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Thấm Trần Hiểu Nhân Sinh Lộ Dao sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Nhân Sinh Lộ Dao phát tín hiệu vui cho Lý Thấm và Trần Hiểu trước thềm lên sóng

Nhân Sinh Lộ Dao phát tín hiệu vui cho Lý Thấm và Trần Hiểu trước thềm lên sóng

Nhân Sinh Lộ Dao của 'tình cũ màn ảnh' Lưu Diệc Phi và Lý Thấm công bố lịch lên sóng chính thức khiến khán giả phấn khích

Nhân Sinh Lộ Dao của 'tình cũ màn ảnh' Lưu Diệc Phi và Lý Thấm công bố lịch lên sóng chính thức khiến khán giả phấn khích

Rộ lại ảnh thời còn 'mặn nồng' của Dương Dương và Lý Thấm trong hậu trường Tân Hồng Lâu Mộng

Rộ lại ảnh thời còn 'mặn nồng' của Dương Dương và Lý Thấm trong hậu trường Tân Hồng Lâu Mộng

Sau nhiều lời đồn đoán, Vương Nhất Bác xác nhận nên duyên cùng Lý Thấm trong Hành Trình Sắc Vàng

Sau nhiều lời đồn đoán, Vương Nhất Bác xác nhận nên duyên cùng Lý Thấm trong Hành Trình Sắc Vàng

Rộ tin Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng, khán giả chỉ trông đợi một điều này?

Rộ tin Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng, khán giả chỉ trông đợi một điều này?

Bị chê hết lời khi đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Thấm, Nhậm Gia Luân lại có màn chemistry cực ngọt ngào với một mỹ nhân kém nổi trong dự án mới?

Bị chê hết lời khi đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Thấm, Nhậm Gia Luân lại có màn chemistry cực ngọt ngào với một mỹ nhân kém nổi trong dự án mới?

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 13 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan