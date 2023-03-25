Lý Thấm và Trần Hiểu chứng minh được thực lực diễn xuất với khán giả với thành tích khủng của Nhân Sinh Lộ Dao

Những ngày qua, dự án Nhân Sinh Lộ Dao do Lý Thấm và Trần Hiểu đóng chính đã chính thức trình làng với khán giả của màn ảnh nhỏ. Là dự án chính kịch trên khung giờ vàng của đài CCTV và nền tảng trực tuyến cùng với việc sở hữu dàn cast có gương mặt ăn khách hiện nay nên bộ phim nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhân Sinh Lộ Dao đã chính thức cán mốc 7000 điểm nhiệt trên nền tảng phát sóng Iqiyi. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy thực lực diễn xuất của Lý Thấm và Trần Hiểu ngày càng chứng minh với công chúng sự tiến bộ của mình.

Không còn là những mỹ nhân cổ trang, trong bộ phim này, Trần Hiểu và Lý Thấm gây ấn tượng với ngoại hình kém sắc, nhưng thực tế. Cả hai sống ở nông thôn, hằng ngày dang nắng để phụ bố mẹ nên nước da đen nhẻm. Lý Thấm cũng không ngại tạo hình "sương gió", cùng Trần Hiểu đóng vai sinh viên ở tuổi ngoài 30. Thế nhưng nhờ diễn xuất tự nhiên, cả hai nhanh chóng chiếm trọn cảm tình khán giả, gần như không bị chê gì khi "cưa sừng làm nghé".

Nhân Sinh Lộ Dao được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tự truyện cùng tên của tác giả Lộ Dao, từng được vinh danh là cuốn tiểu thuyết có sức ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc vào năm 1982. Là câu chuyện kể về Cao Gia Lâm (Trần Hiểu), một thanh niên ở phía Bắc Thiểm Tây Trung Quốc, vì muốn theo đuổi giấc mơ của mình mà đã rời khỏi quê hương.

Cao Gia Lâm vô cùng yêu thích văn học và chăm quan tâm tới những vấn đề mang tính thời sự. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu trở thành giáo viên của một trường tư thục. Sau này, vì một vài nguyên nhân mà Gia Lâm bị mất việc, chỉ có thể quay trở về nông thôn, làm một người nông dân.

Sau đó, có một cô gái nông thôn đơn thuần, chất phác tên Xảo Trân (Lý Thấm) đã tỏ tình với Gia Lâm, và hai người cứ như vậy bắt đầu giai đoạn tình yêu nồng thắm của mình. Nhưng Gia Lâm không muốn giam mình nơi nông thôn nghèo nàn lạc hậu này cả đời, anh luôn muốn ra thành phố lớn, đến những chân trời rộng lớn hơn, khát vọng được thay đổi bởi nền văn minh hiện đại.

Vận mệnh một lần nữa chiếu cố Gia Lâm. Chú của anh được chuyển lên quận làm việc, cũng nhờ vậy mà Gia Lâm có được cơ hội ra thành phố làm việc. Nhờ thành tích làm việc xuất sắc, anh nhanh chóng nổi tiếng và nhận được sự mến mộ vô cùng từ cô gái thành phố tên Hoàng Á Bình.

Cao Gia Lâm lúc này phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn: Lựa chọn Xảo Trân, đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội đứng vững ở thành phố, từ bỏ ước mơ. Từ bỏ Xảo Trân, anh sẽ vô cùng đau đớn và dằn vặt.