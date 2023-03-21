Nhân Sinh Lộ Dao phát tín hiệu vui cho Lý Thấm và Trần Hiểu trước thềm lên sóng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhân Sinh Lộ Dao do Lý Thấm và Trần Hiểu đóng chính đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt hẹn đặt xem trước vào trước thềm lên sóng. Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều khán giả còn đặt nhiều kỳ vọng cho dự án lần này.

Được biết, Nhân Sinh Lộ Dao là dự án chính kịch được đầu tư kịch bản. Bên cạnh đó, thực lực diễn xuất của Lý Thấm và Trần Hiểu ngày càng chứng minh với công chúng sự tiến bộ của mình. Chính vì thế khán giả bày tỏ mong muốn phim sẽ bạo và dự đoán đây là bước ngoặt mở ra nhiều cơ hội cho sự nghiệp diễn xuất của Lý Thấm và Trần Hiểu.

Nhân Sinh Lộ Dao được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tự truyện cùng tên của tác giả Lộ Dao, từng được vinh danh là cuốn tiểu thuyết có sức ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc vào năm 1982. Là câu chuyện kể về Cao Gia Lâm (Trần Hiểu), một thanh niên ở phía Bắc Thiểm Tây Trung Quốc, vì muốn theo đuổi giấc mơ của mình mà đã rời khỏi quê hương.

Cao Gia Lâm vô cùng yêu thích văn học và chăm quan tâm tới những vấn đề mang tính thời sự. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu trở thành giáo viên của một trường tư thục. Sau này, vì một vài nguyên nhân mà Gia Lâm bị mất việc, chỉ có thể quay trở về nông thôn, làm một người nông dân.

Sau đó, có một cô gái nông thôn đơn thuần, chất phác tên Xảo Trân (Lý Thấm) đã tỏ tình với Gia Lâm, và hai người cứ như vậy bắt đầu giai đoạn tình yêu nồng thắm của mình. Nhưng Gia Lâm không muốn giam mình nơi nông thôn nghèo nàn lạc hậu này cả đời, anh luôn muốn ra thành phố lớn, đến những chân trời rộng lớn hơn, khát vọng được thay đổi bởi nền văn minh hiện đại.

Vận mệnh một lần nữa chiếu cố Gia Lâm. Chú của anh được chuyển lên quận làm việc, cũng nhờ vậy mà Gia Lâm có được cơ hội ra thành phố làm việc. Nhờ thành tích làm việc xuất sắc, anh nhanh chóng nổi tiếng và nhận được sự mến mộ vô cùng từ cô gái thành phố tên Hoàng Á Bình.

Cao Gia Lâm lúc này phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn: Lựa chọn Xảo Trân, đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội đứng vững ở thành phố, từ bỏ ước mơ. Từ bỏ Xảo Trân, anh sẽ vô cùng đau đớn và dằn vặt.