Sau nhiều lời đồn đoán, mới đây, Vương Nhất Bác đã xác nhận tham gia dự án Hành Trình Sắc Vàng (tên cũ Trường Phong Phá Sóng) và nên duyên cùng Lý Thấm.

Sau nhiều lời đồn đoán, mới đây, Vương Nhất Bác đã xác nhận tham gia dự án Hành Trình Sắc Vàng (tên cũ Trường Phong Phá Sóng) và nên duyên cùng Lý Thấm. Theo đó, những hình ảnh hậu trường đầu tiên của Vương Nhất Bác cũng được chia sẻ rầm rộ.

Thời điểm trước khi Hành Trình Sắc Vàng khai máy, fan của Lý Thấm từng ra sức phản đối nữ diễn viên nhận vai diễn này. Nguyên nhân là bởi, nhân vật trong phim do Lý Thấm đảm nhận chỉ là phiên 2, đất diễn ít hơn hẳn Vương Nhất Bác ở vị trí nhất phiên.

Thậm chí, có người được cho là đại fan của Lý Thấm còn tức giận tới nỗi thoát fan, sau đó quay lại chế nhạo nàng tiểu hoa, nói cô đi diễn 10 năm nhưng lại để "idol mặt than, không có diễn xuất" (ám chỉ Vương Nhất Bác) áp phiên, tự hạ thấp bản thân,... Ngoài ra, cũng có fan nói rằng Trường Phong Phá Lãng là phim song nam chủ, nên chưa chắc Lý Thấm đã giành được phiên 2 như nhiều người nói.

Hành Trình Sắc Vàng là bộ phim được lấy chủ đề điệp chiến. Nội dung chính của phim sẽ xoay quanh câu chuyện của nam chính là anh hùng Ngụy Lai (Vương Nhất Bác) và nữ chính Thẩm Cận Chân là em gái của sư phụ. Ngoài cặp đôi chính, phim dự kiến còn có sự tham gia của các diễn viên phụ gồm Vương Dương và Trình Tiêu.

Vương Nhất Bác bị tố hát nhép trên sân khấu Xuân Vãn Mới đây, trên sân khấu Xuân Vãn, cư dân mạng phát hiện khẩu hình của Vương Nhất Bác không đúng so với nhạc. Chính vì thế, đã gây ra nhiều tranh cãi cho rằng Vương Nhất Bác hát nhép.

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