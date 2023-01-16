Vương Nhất Bác bị tố hát nhép trên sân khấu Xuân Vãn

Mới đây, đêm nhạc Xuân Vãn của đài Hồ Nam nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, quy tụ những tiết mục của dàn sao khủng. Đặc biệt, sự xuất hiện của nam thần Vương Nhất Bác trong trang phục đen đầy ma mị trình bày ca khúc nhạc phim Vô Danh, một sản phẩm chuẩn bị ra rạp của anh chàng vào dịp Tết Nguyên Đán.

Chuyện không có gì để nói nếu cư dân mạng phát hiện khẩu hình của Vương Nhất Bác không đúng so với nhạc. Thậm chí còn đưa micro lên chậm, micro chưa đưa đến gần miệng mà lời hát đã phát ra. Chính vì thế, đã gây ra nhiều tranh cãi cho rằng Vương Nhất Bác hát nhép.

Vụ việc gây ra nhiều ý kiến tranh cãi, có ý kiến cho rằng Vương Nhất Bác hát nhép lộ liễu, không có tâm cho sản phẩm của mình. Số khác bênh vực anh chàng cho rằng Vương Nhất Bác hát khá vững và ổn định không giống hát nhép. Họ còn cho rằng trong chương trình có nhiều tiết mục hát nhép nhưng lại cố tình lợi dụng Vương Nhất Bác để đẩy lên hot search tìm kiếm. Được biết từ khóa ‘Vương Nhất Bác hát nhép’ cũng vì thế mà bị đẩy lên top 1 hot search bạo đỏ cả hai bảng.

Tuy nhiên, sau đó, một số người đã đưa đoạn clip fancam để giải oan cho Vương Nhất Bác không hát nhép. Họ cho rằng do sóng truyền hình bị chậm nên nhạc và khẩu hình miệng bị chênh nhịp đôi chút chứ không có chuyện Vương Nhất Bác hát nhép.

Hiện tại, vụ việc Vương Nhất Bác bị nghi ngờ hát nhép trên sân khấu Xuân Vãn đang gây tranh cãi dữ dội mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.